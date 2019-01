Maidon rooli romahti Kanadan uusissa ravitsemussuosituksissa – Suomessa suositus yli puoli litraa päivässä

Kanadan uudet ravitsemussuositukset ovat herättäneet huomiota. Suurin syy on siinä, ettei uusien ruokasuositusten lautasmalli sisällä maitoa. Ruokajuomaksi suositellaan sen sijaan vettä. Maito kyllä mainitaan, mutta sen rooli on aiempaa pienempi.

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa nestemäisiä maitovalmisteita suositellaan nautittavaksi 5–6 desilitraa päivässä.

Lihakaan ei enää ole suosituksissa oma kategoriansa. Liha on lautasmallissa samassa lohkossa papujen, tofun ja kalan kanssa.

Aiempia suosituksia on kritisoitu maidon- ja lihantuotantojärjestöille kumartamisesta.

"Katsoimme hyvin johdonmukaisesti vain sellaista todistusaineistoa, joka ei ollut teollisuuden itsensä rahoittamaa", sanoo Kanadan ravitsemussuosituksia laativan yksikön johtaja Hasan Hutchinson.

Edellinen versio on julkaistu vuonna 2007. Nykyisiä suosituksia valmisteltiin kolme vuotta, kertoo uutiskanava BBC.

Toronton yliopiston professori David Jenkins on suitsuttanut uusia suosituksia siitä, että lehmänmaidon osuus on aiempaa pienempi. Jenkins on kasvissyöjä. Hänen mukaansa siirtyminen kasvipainotteisempaan ruokavalioon "pöllyttää hieman höyheniä", mutta on kuitenkin oikea kehityssuunta.

Maidontuottajille uutinen on ollut huolestuttava. Kanadan maidontuottajilla on valmiiksi haasteita, sillä USMCA-vapaakauppasopimus lisää tuontimaidon osuutta Yhdysvalloista.

Ravitsemussuositukset noudattelevat vallitsevaa trendiä, Jenkins sanoo. Tällä hetkellä moni kanadalainen vähentää lihan osuutta ruokavaliossaan: nestemaidon juonti vähenee, kasvijuomien kulutus kasvaa. Maidonkulutus on Kanadassa laskenut vuodesta 2009 alkaen.