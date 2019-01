Ruokaviraston johtaja arvioi: Tänne rikollinen puolalainen liha on voinut päätyä

MT kertoi aiemmin keskiviikkona, että rikollisesti toimineessa puolalaisessa teurastamossa käsiteltyä naudanlihaa on päätynyt Suomeen. Asiasta kertoneen Ruokaviraston mukaan Suomeen on tullut laittomasti teurastettua lihaa melko pieni määrä, noin 250 kiloa.

Ruokavirasto selvittää parhaillaan, onko laittomasti teurastettua lihaa päätynyt myyntiin Suomessa vai onko se vielä varastoissa.

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että Suomeen muista EU-maista lihaa tuovilta yrityksiltä on kysytty, ovatko he tuoneet maahan lihaa, joka on peräisin tästä kyseisestä teurastamosta. Samalla yrityksiltä on tiedusteltu sitä, mihin liha on päätynyt.

Vaikka Räsänen ei lähde arvailemaan sitä, mihin laittomasti teurastettu liha on voinut päätyä, suostuu hän arvioimaan asiaa yleisellä tasolla. Räsänen toteaa, että 250 kilon lihaerä on melko pieni. Näin ollen hän pitää todennäköisenä, ettei liha ole päätynyt mihinkään isoon teollisuusyritykseen.

"Suuret teollisuusyritykset todennäköisesti hankkivat isoja määriä", hän sanoo.

Mahdollisina lihan kohteina elintarviketurvallisuusosaston johtaja pitää sen sijaan pieniä yrityksiä kuten vaikkapa ravintoloita tai pieniä kauppoja, sillä ne hankkivat useimmin pieniä määriä lihaa kerralla.

Kaiken kaikkiaan Ruokavirasto on lähettänyt kyselyn Räsäsen mukaan noin 600 yritykselle.

