Espoon ruokapalvelujohtaja vakuuttaa: Saastunutta puolalaista lihaa ei voi päätyä kaupungin lasten lautasille

Maaseudun Tulevaisuus on aiemmin kertonut, että Ruokavirasto selvittää parhaillaan, mihin Suomeen laittomasti toimineelta puolalaiselta teurastamolta tullut naudanliha on päätynyt.

Espoon kaupungin ruokapalvelujohtaja Minna Ahola vakuuttaa, ettei sairaista puolalaisista naudoista peräisin oleva liha ole voinut päätyä Espoon kaupungin käyttöön. Sitä ei siis ole voinut päätyä vaikkapa espoolaislasten lautasille.

Puolalaista naudanlihaa ei Aholan mukaan ylipäätään käytetä Espoon ateriapalveluissa.

Espoon käyttämästä ulkomaisesta lihasta osa on tullut Aholan mukaan Puolasta. Puolasta on tullut Espooseen kalkkunaa. Ateriapalvelujen tuottaja on kuitenkin hänen mukaansa vahvistanut, että uutisoinnin kohteena olleesta puolalaisesta teurastamosta ei ole toimitettu heille lihaa.

Puolalaisesta lihasta ollaan tulevaisuudessa luopumassa Espoon ateriapalveluissa, sillä kalkkunanliha vaihdetaan Aholan mukaan kotimaiseen.

Aholan mukaan ulkomaista nautaa käytetään hyvin vähän, ja sekin mitä käytetään, tulee Ruotsista.

Ruokapalvelujohtaja korostaa, että Espoon kaupunki edellyttää kaikilta lihatoimittajiltaan EU-lainsäädännön noudattamista ja sopimustoimittajien säännöllistä auditointia.

"Tämä velvoite koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia lihan kasvattajia", hän lisää.

