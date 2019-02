Söin täällä: Kuuma lohikeitto lämmitti Kotkassa

Edessä työmatka hyiselle merelle ja tullessa kurnii varmasti nälkä. Auto pitää jättää satamaan, jonka vieressä on kutsuvasti rantamakasiini ja seinässä iso kyltti: "Lohisoppa 8 euroa". Voi, kun ehdittäisiin iltapäivällä, kermainen keitto varmasti maistuisi!

Ja ehdimmehän me. Saimme viimeiset lautaselliset juuri ennen kello kolmea, eikä seuraava enää saanut.

Lohikeitot tuotiin pöytään, mukana uunissa piipahtanutta ruisleipää, josta voi oli sulanut näkymättömiin.

Keitto ei ollutkaan kermainen vaan kirkas, mutta ei se mitään: lohta, perunoita ja makua oli runsaasti, ja erityisen paljon tuoretta tilliä.

Selvä hitti näytti olevan myös viitosen kahvi ja lohileipä.

Kala oli kuulemma kotoisin Norjasta, koska kalastaja Kari Lampisen rysät olivat hylkeiden vuoksi ylhäällä ja mies muutenkin muualla juuri nyt.

Rakennus näyttää vanhalta mutta on vuodelta 2013. Kahvilan yhteydessä myydään sesongin mukaan tuoretta ja savukalaa, tänään tarjolla on itse tehtyjä kalapihvejä ja Hangon läheltä hankittuja silakkapihvejä. Kuppila on auki ympäri vuoden, kesällä lisänä on terassi.

Kuusisen Kalamaja ei sijaitse Sapokassa vaan siitä eteenpäin samalla Kuusisen saarella, missä merivartioasemakin.





Kuusisen Kalamaja, Juha Vainion katu 95, 48100 Kotka