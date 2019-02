Tunnetko uusimmat kahvihitit? Nyt juodaan kylmää ja poreilevaa kahvia

Maailmalla uusin kahvivillitys on kylmäuutettu kahvi, cold brew. Se ei tarkoita jääkahvia, jota kuumissa maissa nautitaan sekoittamalla jäämurskaa, kahvia ja maitoa, vaan taiten valmistettua kylmäuuttoa: kahvipavut pannaan kylmään veteen kellon ympäri tai ainakin kahdeksaksi tunniksi. Syntynyttä tiivistettä jatketaan vedellä, maidolla tai vaikka soodalla.





Tuloksena pitäisi olla pehmeää, luontaisen makeaa, matalahappoista kahvia. Tätä voi sitten jatkaa vedellä, maidolla tai vaikka soodalla, jolloin syntyykin uusi kahvidrinkki eli poreileva kahvi.

Sparkling coffee on enemmänkin virvoitusjuoma kuin kahvi. Se on limu, jossa on vivahdus kahvin makua.

Kolmas kahvitrendi ovat kahvipohjaiset drinkit, joko alkoholilla tai ilman, kuumana tai kylmänä. Irish coffeen kaikki tuntevat, mutta vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea kahviin voi sekoittaa.





Neljäs suuntaus on, että työpaikoille on tullut kahvilatason erikoiskahveja, jotka jauhetaan pavuista ja lisänä käytetään tuoretta maitoa, ei maitojauhetta.

Suurin osa suomalaisista pitäytyy kuitenkin tutussa ja turvallisessa suodatinkahvissa. Sitä kuluu meillä eniten maailmassa.