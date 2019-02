Birkkalan Tila innoissaan: Nyt tuli jo koetilaus spelttituotteille Saksaan

Birkkalan Tilan isäntä Simo Larmo hyrisee tyytyväisyyttään. Birkkala pääsee jo tällä viikolla toimittamaan koetilauksen saksalaiselle maahantuojalle koko tuotevalikoimastaan.

Suomusjärveltä lähtee Saksaan kahta erilaista spelttijauhoa, mannajauhoa, spelttihelmiä, -hiutaleita ja -jyviä sekä korppuja.

"Saksan markkina on spelttituotteille otollinen. Iso maahantuoja pyysi meiltä tarjouksen ja teki tilauksen. Heillä tuntuu olevan paljon kontakteja, myös Ranskaan, Hollantiin ja Italiaan", Larmo kertoo.

Larmo ei arvannut, että tilauksia tulee näin pian Saksan messujen jälkeen. "Somen kautta rummutetaan nyt, että ollaan saatavilla. On meillä muitakin liidejä, joita yritetään vääntää kotiinpäin."

Myös Hakamaan lammastila Petäjävedeltä on saanut jo ensimmäisen tilauksen Saksaan ja lisää neuvotellaan. Kyselyjä on tullut myös muualta Euroopasta, kertoo yrittäjä Maija Suutarinen. Tila myy lammastuotteiden lisäksi vähäsokerisia hilloja, joissa on paljon marjaa.

"Messut olivat kallis ja raskas rupeama, mutta onneksi ei turha. Teimme reissun sinne yritysryhmähankkeena, jotta saimme aikaan muitakin kehittämistoimia. Tämä osoittaa, että pienetkin yritykset voivat tehdä kauppaa maailmalle. Aina ei tarvita valtavia volyymeja."