Kotimaisuus kunnolla esiin: Kauppa laittoi Hyvää Suomesta -lisämerkinnän hintalappuihin – some täyttyi arvostuksesta

Simon kunnalla sijaitseva K-market Simontori alkaa merkitsemään tuotevalikoimaansa Hyvää Suomesta -tunnuksen hintalappujen viereen. Tarkoituksena on helpottaa suomalaisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden löytämistä. Merkinnät aloitetaan ensiksi lihajalosteista. K-market ilmoitti asiasta viime perjantaina Facebook-sivuillaan.

"Hyvät asiakhaamme! Halusimme tehhä helpommaksi teille löytää suomalaisesta raaka-aihneesta valmistetut tuotheet ja toima hintalappuihin lisämerkinnät ko tuote on omasta maasta. Alotimma merkinnät lihajalosteista. Suosikaamme suomalaisia laavukhaita raaka-aihneita ja työtä joka sen etheen nähhään", kerrotaan kaupan Facebook-ilmoituksessa.





Ilmoitus on saman tien saanut positiivista palautetta. Faceook-kommenteissa muun muassa kirjoitetaan, että jokaiseen kauppaan pitäisi saada samanlainen menetelmä. Ilmoitus on kerännyt myös paljon arvostusta ja kehuja.

Myös Twitterissä asia on otettu huomioon. Selvitysmies Reijo Karhinen on muun muassa twiitannut näin: "Yes! Tästä se lähtee. K-Market Simontori avasi pelin. Hintalappuihin lisämerkintä : Tämä tuote on omasta maasta."