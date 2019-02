Lidlin tuontijauhelihasta löytyi taas salmonellaa – yhteistyö tanskalaisen lihakonsernin kanssa päättyy

Lidlin tuontijauhelihasta on taas löytynyt salmonellaa. Salmonellalöydökset on Lidlin mukaan tehty Bergmann-merkin naudan jauhelihasta. Tuon lihan alkuperämaa on Saksa, ja se on pakattu Tanskassa.

Löydöksen johdosta Lidl vetää takaisin kaksi jauhelihaerää. Salmonellalöydös on johtanut myös siihen, että Lidl Suomi keskeyttää yhteistyön tanskalaisen Skare-lihakonsernin kanssa. Nyt ilmi tullut tapaus on lyhyen ajan sisään jo kolmas kerta, kun saman merkin jauhelihasta on löytynyt salmonellaa.

"Jokaisen tuotteemme turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää. Asiakkaiden on voitava aina luottaa meihin ja meiltä ostettuun ruokaan. Koska emme voi hyväksyä toistuvia tuotevirheitä, keskeytämme ostot tavarantoimittajalta toistaiseksi", Lidl Suomen toimitusjohtaja Lauri Sipponen sanoo tiedotteessa.

Edellisen kerran Lidlin myymässä jauhelihassa havaittiin salmonellaa tammikuun lopussa.

Takaisinveto koskee kilon pakkauksessa myytävän naudan jauhelihan eriä, joiden viimeiset käyttöpäivät olivat 12.2.2019 ja 14.2.2019. Kyseisten erien erätunnisteet ovat 1905520 ja 1906120 Tuotteet ovat olleet myynnissä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä viikoilla 6 ja 7. Lidl pyytää kyseistä jauhelihaa ostaneita ja tuotteen pakastaneita asiakkaitaan palauttamaan kyseisten erien tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.

Lidl Suomi testauttaa Ruokaviraston ohjeen mukaisesti 10 prosenttia kaikista saapuvista lihaeristä itse. Jokaisesta testattavasta erästä otetaan viisi osanäytettä eli itsenäinen analyysi tehdään viidestä eri pakkauksesta. Koska salmonella voi olla eläinkohtaista, samasta erästä otetuista näytteistä voidaan kuitenkin saada erilaisia tuloksia.

Salmonellatartuntaa voi ehkäistä kypsentämällä lihan yli 70 asteeseen ja pitämällä lihan ja kasvisten käsittelyssä työvälineet erillään. Jos jauheliha on kypsennetty ja keittiöhygieniasta on huolehdittu, tartuntavaara on hyvin pieni.