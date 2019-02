VR:n junien ravintolavaunuissa suuhun voi päätyä ulkomaisesta lihasta tehtyä kinkkupastaa: "Suosimme aina kotimaisia tuottajia, kun se on laadultaan ja hinnaltaan järkevää"

VR:n junien ravintolavaunuissa on myynnissä pasta-annos, jonka yhtenä ainesosana on mahdollisesti ulkomailta tuotu kinkku. VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että kinkkupastan liha on peräisin järvenpääläiseltä Wurstilta. Kinkku on tilanteen mukaan joko suomalaista, tanskalaista tai saksalaista.

Linnamaa kysyi Wurstilta, miten suuri osa heidän toimittamastaan kinkusta on suomalaista, tanskalaista tai saksalaista. Tuota osuutta hänelle ei kuitenkaan kerrottu. Hän korostaa, että lain mukaan pitää ilmoittaa vain alkuperämerkintä, joka tässä tapauksessa on EU.

Pasta carbonara löytyy viestintäpäällikön mukaan myös ravintolavaunujen myydyimpien annosten joukosta.





Linnamaa korostaa, että suurin osa ravintolavaunujen tuotteista on kotimaisia, ja kotimaisten tuotteiden osuutta on pyritty kasvattamaan.

"Suosimme aina kotimaisia tuottajia, kun se on laadultaan ja hinnaltaan järkevää", hän sanoo.

Ravintolavaunujen tuotteet vaihtuvat kausittain. Tämän vuoksi tarkan kotimaisuusasteen kertominen on viestintäpäällikön mukaan hankalaa. Ravintolavaunun tuotteista kotimaisia on hänen mukaansa kotimaisia noin 70 prosenttia.





VR kiinnittää Linnamaan mukaan paljon huomiota myymiensä tuotteiden alkuperään.

"Ruuan laatu on asiakkaalle aina ykkösasia. Laatumielikuvaan vaikuttaa vahvasti myös hinta, jonka asiakas maksaa", hän lisää.

Linnamaan mukaan VR:n tavoitteena on tarjota asiakkailleen aina paras hinta-laatu -suhde.

"Eniten saamme palautetta hinnoista, ja tiettyjen erikoisruokien, kuten kala- ja kasvisruokien, puuttumisesta", hän kertoo.

Kotimaisten pientoimittajien määrää on lisätty VR:llä viime aikoina Linnamaan mukaan selkeästi. Suunnitelmana on, että sama trendi jatkuu myös tulevaisuudessa.

"Meillä on Suomessa tosi paljon hienoja tuotteita, joita pystytään myymään ravintolavaunuissa", Linnamaa korostaa.