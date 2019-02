Koululaisten kampanja puri Kontiolahdella: Valion Oivariini palaa valikoimiin hiihtoloman jälkeen

Pohjois- Karjalassa sijaitsevan Kontiolahden kunnan esikoululaiset ja peruskoulun oppilaat ovat ilmaisseet vahvan näkemyksensä sen puolesta, että kouluruokailun yhteydessä pitäisi tarjota kasvisrasvalevitteen sijaan Valion Oivariinia.

Kontiolahdella esi- ja perusopetuksen oppilaita on 2266, joista nimensä Oivariinin puolesta kirjoitti listaan 1099.

Nyt Kontiolahdella on päädytty siihen, että oppilaiden runsaan ja oma-aloitteisen aktiivisuuden vuoksi kunnassa on hiihtoloman jälkeen mahdollisuus käyttää Oivariinia vaihtoehtoisena levitteenä, vaikka ensisijaisesti Keijua suositellaankin.





Kunta huomauttaa tiedotteessaan, että määrä on mittava, kun sitä verrataan esimerkiksi kuntalaisaloitetta koskevaan määrittelyyn. Kuntalaisaloitteessa riittää, että kuntalaisista kaksi prosenttia allekirjoittaa aloitteen. Tämän jälkeen se on käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden aikana.

Kontiolahdella lasten oma-aloitteinen vaikuttamishalu nähdään myönteisenä asiana, sillä opetussuunnitelmassa ja kunnan strategiassa painotetaan osallisuuden vahvistamista. Oivariini vastaan Keiju -keskustelu on tuonut kunnan mukaan oppilaille konkreettisesti esille, mitä koulussa opiskeltavat kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet voivat tarkoittaa käytännössä.

"Oppilaiden asiakasnäkökulmasta liikkeelle lähteneen aloitteen käsittelyprosessi on osallisuuden tukemista arjessa parhaimmillaan. Asiaa koskevassa päätöksenteossa on luonnollisesti pohdittava palveluntarjoajan vastuuta ja ravitsemussuositusten faktoja, mutta prosessina tämä on mielestäni jo itse asiaa tärkeämpi kunnassamme", opetuspäällikkö Teemu Piirainen pohtii kunnan tiedotteessa.





Oppilaiden lähettämät saatekirjeet on kunnan mukaan vastaanotettu ja käyty huolella läpi.

"Oppilaat olivat huolissaan kasvirasvassa olevista lisäaineista. Esimerkiksi väriaine on kuitenkin peräisin porkkanasta ja emulgointiaine peräisin kasvirasvasta ja tuote on kotimainen. Kouluaterioiden rasvan tulee vastata suosituksia", ruokapalvelupäällikkö Pirjo Partanen sanoo.

Kontiolahdella päätettiin vaihtaa Oivariini kasvisrasvalevitteeseen vuodenvaihteessa.