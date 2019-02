Söin täällä: Lammas maistui pororavintolassa

Kävin uudenvuoden tienoilla syömässä Ravintola Porossa Kolarin Äkäslompolossa. Ravintolan nimestä huolimatta valitsin ruuaksi lampaan karetta, koska lomaviikon aikana oli tullut syötyä poroa jo pari kertaa.

Kare oli maukasta, samoin sen lisukkeena tarjoiltu Puikula-peruna. Sen sijaan annoksen lanttu oli mitäänsanomatonta eikä siinä ollut suutuntumaa.

Seuralainen söi riekkopataa, jota hän kehui maistuvaksi. Hiihtolenkin päivällä tehnyt iso mies ei kuitenkaan tullut annoksesta täyteen, vaikka söi tuhdin jälkiruuan.

Ravintolan listalla on kymmenen pääruokaa, niistä kolme on poroa. Kaikki tarjottu liha on ravintolan mukaan kotimaista, kalakin tulee läheltä mutta Ruotsin puolelta.

Ravintola Poro avautui uudistuneena joulukuun alussa. Uudet vetäjät ovat tuoneet sisustukseen lisää poroteemaa: sarvia ja taljoja.

Joulun ja uudenvuoden aikaan 80 prosenttia asiakkaista on ulkomaalaisia, keväällä suomalaisten osuus on yhtä iso.

Ulkomaalaiset ovat ottaneet yllättävän hyvin vastaan sen, että tarjolla on Petteri Punakuonoa, yrittäjä Leena Nuolioja kertoo.

”Lapsille ei kuitenkaan tilausvaiheessa saa eikä kannata mainita, mistä lihasta on kyse.”

Sivulantie 22, 95970 Äkäslompolo. ravintolaporo.fi