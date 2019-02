Siipeweikkojen hämmentävä mainos: "Onhan kuvassa ankka, mutta kutsumme sitä kanaksi"

Hämmästyin Helsingin Kaisaniemessä sijaitsevan Siipiweikkojen ravintolan ulkopuolella.

Mainoksessa on kuva ankasta. Sen alapuolella lukee: "Ota kuva kanan kanssa ja postaa se someen, voit voittaa kuukauden ilmaiset siivet. Muista lisätä kuvaan #siipiweikothelsinki ja #minajakana."

Kenellä on lajinmäärityksessä vikaa, toimittajalla vai ravintoloitsijalla? Kuvassa on tosiaan ankka, Siipiweikkojen ravintoloitsija Janne Lautamäki vahvistaa.

"Logon piirsi aikoinaan eräs Tamperelainen Siipiweikkojen vakioasiakas."

"Tarjoamamme siivet on kuitenkin kanan siipiä. Tuosta logosta on vuosien saatossa muodostunut Siipiweikkojen tunnus, joten se on tuttu myös asiakkaillemme ", Lautamäki kertoo.

"Logo on myös helposti mieleen jäävä. Asiakkailta tullut palaute on ollut positiivista alusta alkaen."

Miksi ankkaa sitten kutsutaan teksteissä kanaksi?

"Kana assosioi kuitenkin paremmin meidän tarjoamiin siipiin."

Tässä epävarmassa siivekkäiden maailmassa yksi on kuitenkin pysyvää: Siipiweikot on sitoutunut kotimaisuuteen. Siksi broileri on sataprosenttista suomalaista.