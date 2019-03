Ruokapaikkojen kotimaisen ruuan tarjonta yllätti positiivisesti – kotimaisuushaastetta suorittava sai 100-prosenttisesti oman maan antimista kootut annokset

Ihmisillä on nykyään valtava määrä erilaisia ruokavaliota, ja esimerkiksi kasvissyöjien tai vegaanien toiveet otetaan monessa ruokapalveluyrityksessä tarkasti huomioon.

"Entä jos alkaisikin aina pyytää kotimaista ruokaa omana eettisenä valintana ja vaatisi sitä myös täsmällisesti?"

Tätä on alkanut miettiä Baltic Sea Action Groupissa työskentelevä Eija Hagelberg. Hän osallistuu Kaksi viikkoa vain suomalaista ruokaa -haasteeseen.

Kotimaista ruokaa vaativa voisi määritellä itsensä fenno-omnivoriksi, kaikkea suomalaista syöväksi.









Haastekauden paras kokemus syntyi tiistaina, kun Hagelberg osallistui Luonnonvarakeskuksen, MTK:n ja Helcomin yhteiseen lannan käyttöä käsittelevään työpajaan Helsingin Säätytalolla.

Tilaisuuteen kuului aluksi aamukahvi.

"Kun menin aamiaispöydän luo, kysyin heti henkilökunnalta, mikä täällä on suomalaista ja kerroin kahden viikon ihmiskokeestani."

Työntekijä kävi kysymässä asiaa keittiöstä ja kertoi palattuaan, että aamiaispöydässä kaikki muu paitsi paprika oli kotimaista.

"Olin riemuissani ja söin hyvillä mielin aamiaisleipää, vähän vaihtelua joka-aamuiseen ruisleipääni. Varmistin vielä, että onhan kotimaisista jauhoista? On, on", Hagelberg kertoo.





Lounasaikaan luvassa oli vielä parempaa.

"Kävelin heti saman tarjoilijaherran luokse sanoen, että arvaat varmaan, mitä asiaa mulla on. Hän hymyili tuttavallisesti ja kertoi, että kaikki lämpimät ruuat ovat kotimaisia."

Sitten mies lähti johdattamaan asiakastaan salaattiosaston ohi sivupöydän luo. Siellä Hagelbergia odotti salaatti-leikkelelautanen, johon henkilökunta oli koonnut valmiiksi salaattipöydän kotimaiset tarjoilut.

"Erilaisia kasviksia ja muita alkupaloja oli monipuolisesti tarjolla, todella herkullista. Ei siis pelkkää tomaatti-kurkku-linjaa, vaan vaikka mitä."

Pääruokana oli spelttiä ja parsakaalia sekä palapaistia, jossa ei oltu kermassa säästelty, Hagelberg kertoo tyytyväisenä.

Kaiken kruunasi Hagelbergille varattu oma jälkiruoka. Vaalea kääretorttu ja kotimaiset marjat herättivät vieruskavereissa jopa annoskateutta.

"Tämä ruokapalvelu heittämällä kärkeen mun vertailussa!" Hagelberg päivitti Facebookiin.





Säätytalon ruokapalvelun palveluntuottajana on Fazer Food Services, valtioneuvoston edustustoiminnasta vastaava ryhmäpäällikkö Hanna Nuutinen kertoo. Toimintaa valvovat ja ohjaavat valtioneuvoston kanslian virkamiehet.

"Ihana kuulla", Nuutinen toteaa Hagelbergin kommenteista. Hän kertoo keskustelleensa valtioneuvoston tarjoaman ruuan kotimaisuudesta paljon niin maa- ja metsätalousministeriön, ministerin erityisavustajan kuin Eviran (nyk. Ruokavirasto) virkamiestenkin kanssa.





Hagelberg kertoo haasteviikkojen aikana saaneensa myös parissa lounasravintolassa erittäin ystävällisen vastaanoton kotimaisuuskysymyksilleen.

"Haastavampaa on ruokakaupassa löytää täysin kotimaisia ruokia. Aikamoisia yllätyksiä on tullut, kun on entistä tarkemmin kytännyt suomalaisuuden perään."

Hagelberg on sallinut itselleen ulkomaisista tuotteista vain suolan ja pippurin.

Parhaiten kotimaisuus tuntuu toimivan pienehköjen tai aivan pienten elintarvikeyritysten tuotteissa, hän toteaa.

"Pähkinät olen korvannut marttilalaisen Hamppufarmin hampunsiemenillä, kotimainen mansikkahillo löytyi Meritalon valikoimista. Mehut ovat haastava osa – no sitten juodaan vettä."

S-ketjun Kotimaista-sarjan mustikkakeitossa on Hagelbergin mukaan kotimaiset mustikat.

Kahvin korvaaminen kotimaisella yrttiteellä on hänen mukaansa haasteen vaikein osa.

"Tertin kartanon pakuri-yrttitee on taivaallista, mutta löytyy harvasta paikasta eikä ole ihan alennuskahvin hintaista."

Hagelberg toteaa, että kaksiviikkoisesta tuli väkisinkin terveellinen: "Ei voi käyttää paljon muuta kuin selkeitä prosessoimattomia raaka-aineita ja kokata niistä itse."

Onneksi herkkuhetkiinkin löytyi jotain. "Mämmi kerman kanssa. Taivaallinen herkku ja täysin kotimainen – muttei todellakaan kaloriton!"