Ukrainassa kuvattu video kertoo hanhien pakkosyötön karuudesta — sallittua EU:ssa mutta ei Suomessa

Oikeutta eläimille -yhdistys on jakanut videon, jonka hanhenmaksatilan työntekijä on kuvannut salaa työpaikallaan Ukrainassa.

Työntekijä halusi paljastaa maailmalle, miten lintuja kohdellaan hanhenmaksantuotannossa, kertoo yhdistys.

Videolla lintuja heitellään väkivaltaisesti rekan lavalta häkkeihin ja pakkosyötetään työntämällä ruokintaputki lintujen kurkkuun. Vammautuneet linnut jätetään kärsimään. Kuolleita lintuja on tilalla kasoittain.





Suomessa pakkosyöttö on kielletty.

Kotimainen tuotanto perustuu vapaasti tarjolla olevaan ruokaan, josta tehdään mahdollisimman maittavaa.

"Tuntuu pahalta, että tuollaista saa tehdä missään", toteaa Virpi Rantalainen Hauhalan hanhifarmilta Mikkelistä katsottuaan videon.

Ilmiö on hänelle tuttu, mutta kovin kaukana todellisuudesta Suomessa.

Hauhalan tilalla hanhet myös laiduntavat. Teurasaikaan syksyllä niiden maksa painaa noin sata grammaa. Pakkoruokinnalla tuotettu, tarkoituksella rasvoitettu ulkomainen hanhen maksa painaa moninkertaisesti enemmän.

"On ikävää, että sellaisia tuotteita saa tuoda Suomeen, jotka on kasvatettu menetelmällä, joka ei ole Suomessa sallittu", Rantalainen sanoo.





Hanhia pakkosyötetään EU-maista ainakin Ranskassa ja Unkarissa.

Kallisarvoinen maksa on yleensä hanhitilojen päätuote, mutta pakkosyötön aiheuttama stressi vaikuttaa myös lihaan.

"Suomalainen hanhi lähtee teuraaksi aivan erilaisista oloista", Rantalainen sanoo.

Hauhalan hanhifarmin tuottajat ovat tottuneita kertomaan tilansa tuotantomenetelmistä alaan liittyvien epäluulojen vuoksi.

"Kaikki eivät tiedä, että eettistäkin hanhenmaksaa on olemassa. On hyvä, että kuluttajat ovat kriittisiä. Ne ravintolat, joissa meidän hanhea myydään, osaavat varmasti kertoa, miten se on tuotettu."





Ulkomailta tuotuja hanhenmaksatuotteita myydään suomalaisissa kaupoissa ja käytetään ravintoloissa.

"Vetoamme kauppoihin ja ravintoiloihin, että ne jättäisivät valikoimistaan pois eläinten tehotuotannon äärimmäisyydet", sanoo Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -yhdistyksestä.

Moninkertaisten ruoka-annosten syöttäminen saa linnut kasvamaan kymmenkertaiseen kokoon ja sairastumaan maksasairauteen. Teurastuksen jälkeen hanhien ja ankkojen rasvoittuneet maksat myydään nimellä foie gras, suomeksi rasvamaksa.

Oikeutta eläimille -yhdistys kerää allekirjoituksia kaupoille ja ravintoloille osoitettuun vetoomukseen hanhenmaksasta luopumiseksi. Siinä ei ole erikseen mainittu, että Suomessa hanhenmaksan tuotanto on hyvin erilaista.

Videon pääsee katsomaan tästä.