Yrttiviljelijä ehdottaa: Vertikaaliviljelmiä voisi perustaa ympäri Suomen

Robert Jordas viljelee Itä-Uudellamaalla Lapinjärvellä yrttejä ja salaatteja vertikaaliviljelynä. Tällöin niitä tuotetaan kontrolloiduissa oloissa ympäri vuoden useassa kerroksessa. Sään vaihtelut eivät kiusaa.

Lapinjärveltä yrttejä ja salaatteja kuljetetaan ympäri Suomen ja jonkun verran myös Ruotsiin ja Viroon. Koska logistiikkakeskuksia on Suomessa vain harvassa, niin kuljetuksilla on iso merkitys.

Jordas miettiikin, että vertikaaliviljelmiä kannattaisi perustaa logistiikkakeskusten viereen. Että esimerkiksi Oulussa viljeltäisiin lähialueen kurkut, tomaatit ja salaatit eikä niitä tarvitsisi rahdata välillä Vantaalle.

"Tähän pitäisi saada koko ketju ja ennen kaikkea kauppa mukaan. Loppuasiakkaat kyllä ymmärtävät asian. Tai ehkä taimet pitäisi myydä suoraan kuluttajalle, ja tämä kasvattaisi ne itse", Jordas visioi.

Ruukkuyrtin hengissä pitäminen ja kasvattaminen kotona on haastava tehtävä, tietää moni kokemuksesta.

Jordas vinkkaa, että myynnissä on laitteita, jotka optimoivat ravinteet, valon ja kosteuden. "Kun hankkii laitteen ja investoi kaksi euroa taimeen, voi saada paljon hyötyä. Kun asiakas onnistuu yrtin kasvatuksessa, se on aina myös meidän etu, sillä se lisää kiinnostusta käyttöön. Opettaa, että on pakko saada aina tuoretta basilikaa", Jordas virnistää.

