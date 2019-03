Suomalaiselle kaurajäätelölle voitto ruokainnovaatiokisassa Lontoossa

Cereal killeriksi itseään tituleeraava leipuri Teppo Ylä-Hemmilä on innoissaan. Voitto tuli jo toisena vuonna peräkkäin kansainvälisessä World Food Innovation -kilpailussa.

Kilpailu järjestettiin Iso-Britannian suurimpien ruoka- ja juoma-alan messujen yhteydessä, missä start up -yritykset kohtaavat alan jättiläiset. International Food & Drink eventissä (IFE) suomalainen Oatlaws pääsi finaaliin kahdessa tuotekategoriassa.

Pakasteruokasarjassa kauraproteiinijäätelö Outscreams voitti kultaa ja vegaaniset Oatlaws- kauraproteiinivanukkaat pääsivät parhaan kaurapohjaisen tuotteen sarjan finaaliin.





Oatlaws on kehittänyt kauraproteiinijäätelöä vuoden ajan ja etsii parhaillaan kumppania tekemään lopullisen kuluttajatuotteen.

"Pääraaka-aine on kaurakerma, ja valmistamme sen itse suomalaisesta kaurasta", Ylä-Hemmilä kertoo. "Kuluttajapakkausten osalta käymme neuvotteluita eri jäätelövalmistajien kanssa. Viennissä myös lisensointi on mahdollista."

Kaurajäätelön päämarkkinat ovat alussa Suomi ja Ruotsi, mutta yritys käy neuvotteluja eri puolille Eurooppaa, Aasiaa ja USA:ta myöten. "Uutuustuotteiden vienti aloitetaan alkusyksystä, ja jäätelö on yksi tuotteista", Ylä-Hemmilä kaavailee.





On the go -välipalatuotteiden kehittämiseen Lontoon kilpailu antoi myös lisäpotkua. Oatlaws on avaamassa uuden kauravälipalatehtaan ensi kesän lopulla Nurmijärven Klaukkalaan, missä on sen emoyhtiön kotipaikka.

Ylä-Hemmilän mukaan kyseessä on miljoonainvestointi, jonka kapasiteetti tulee olemaan kymmeniä miljoonia kappaleita vuodessa.

"Nostamme käyttöastetta vaiheittain. Meillä on ollut haasteena saada tuotteisiimme ostettua kaurapohjaa bulkkina, joten päädyimme alkaa valmistamaan sitä itse. Valmistuslaitteiden perään tulee linjasto, joka on monipuolisuudessaan ja joustavuudessaan vertaansa vailla."

