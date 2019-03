Anni-Mari Syväniemi siirtyy MTK:sta Ruokatiedon toiminnanjohtajaksi

Ruokatieto Yhdistys ry. perustelee Anni-Mari Syväniemen valintaa, että tällä on pitkän linjan kokemus ja laaja-alainen ymmärrys kotimaisesta ruokajärjestelmästä pellolta pöytään. Syväniemi on rakentanut vahvat yhteiskunnalliset verkostot niin yritysmaailmasta hallintoon kuin politiikasta kehittämisorganisaatioihin.

Syväniemi on toiminut MTK:n ruokakulttuuriasiamiehenä vuodesta 2010. Hän tuli tehtävään sen toisena hoitajana vuonna 2007 aloittaneen Jaakko Nuutilan jälkeen.

Syväniemi on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja kotitalousopettaja. Hänet tunnetaan intohimoisena suomalaisen ruuan puolestapuhujana. "Haluan vahvistaa Hyvää Suomesta -brändiä. Olen taatusti mielelläni mukana julkisessa ruokakeskustelussa yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti", Syväniemi toteaa.

Ruokatiedon tehtävänä on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja kotimaisen ruokaketjun tunnettuutta ja kilpailuetua. Tavoitteena on, että kuluttajat ymmärtävät kotimaisen elintarvikeketjun merkityksen hyvinvoinnin takaajana ja suosivat ostopäätöksissään suomalaista ruokaa. Toiminnan painopiste on viestinnässä, jota toteutetaan yhteistyössä Hyvää Suomesta -merkkiin sitoutuneen jäsenkunnan kanssa.