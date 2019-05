Kesko ostaa Heinon Tukun – samassa kaupassa Keskolle siirtyy myös Kalavapriikki

Heinon tukku

Kesko kehuu Heinon Tukun tuoretuoteosaamista, joka täydentää ammattiasiakkaita palvelevan Kespron palvelua.

Kesko ostaa Heinon Tukun.

Kesko tiedottaa sopineensa Heinon Tukku Oy:n ostamisesta perheyhtiö Tukkuheino Oy:n ja henkilöomistajien kanssa. Kauppa toteuttaa Keskon mukaan yhtiön kasvustrategiaa ja monipuolistaa tarjontaa kasvavassa foodservice-markkinassa.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro palvelee foodservice-alan ammattiasiakkaita eli hotelli-, ravintola- ja catering-toimialan asiakkaita sekä julkista sektoria. Kesprossa on noin 500 työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna 872 miljoonaa euroa. Noutotukkuja on 14 noutotukkua eri puolella Suomea.

Keskon mukaan Heinon Tukun ostaminen täydentää Kespron nykyistä palvelutarjontaa ja verkostoa erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä mahdollistaa merkittävien synergiaetujen hyödyntämisen.

Heinon Tukulla on 450 työntekijää ja se on pääkaupunkiseudun johtavia foodservice-markkinan toimijoita. Heinon Tukun ja kalanjalostukseen erikoistuneen Kalavapriikin viime vuoden yhteenlaskettu liikevaihto oli 264 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen pro forma -liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa ottaen huomioon myös ostettujen kiinteistöjen vaikutus.

Kaupan myötä myös Kalavapriikki Oy sekä toiminnassa käytetyt kiinteistöt Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vantaalla siirtyvät Keskon omistukseen.

”Jatkamme Kespron liiketoiminnan kehittämistä strategiamme mukaisesti. Kespron tarjonta kattaa laajassa foodservice-markkinassa jo nyt perinteisen tukkuvalikoiman lisäksi esimerkiksi tuoretuotteiden erikoisosaamista. Maineikkaassa Heinon Tukussa on yli sata vuotta kokemusta asiakkaiden erinomaisesta palvelusta. Heinon Tukku parantaa merkittävästi Kespron kykyä palvella asiakkaita myös pääkaupunkiseudulla ”, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli toteaa tiedotteessa.

”Heinon Tukku on hyvässä kunnossa ja sillä on hyvä maine. Pidimme tärkeänä omistajuuden säilymistä kotimaassa ja luotamme, että Kesko on Heinon Tukulle hyvä omistaja. Kespron vastuullinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa helpottivat meitä ratkaisussa”, toteaa puolestaan Tukkuheinon toimitusjohtaja Petri Heino.

Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää sekä kaupan muiden ehtojen toteutumista. Kaupan ennakoidaan toteutuvan vuoden 2019 aikana.