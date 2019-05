Ciderbergin Juhani valittiin Suomen parhaaksi Tilaviiniksi 2019

Sanna Maula vei kotiin koko tilaviinikilpailun voittopokaalin Ciderbergin Juhani -viinillään.

"Hienolta tuntuu", kuvailee Ciderbergin viinitilan emäntä Sanna Maula. "Emme ole osallistuneet montaa kertaa Suomen Tilaviini -kilpailuun, joten oli upeaa, että voitto tuli jopa kahdessa sarjassa."

Jälkiruokaviini Ciderbergin Juhani on valmistettu kotimaisista mustaherukoista, jotka lohjalainen Ciderberg ostaa Marja Carelialta. Tila itse tuottaa omenia.

Tuomaristo luonnehti Juhania ulkonäöltään lajinomaiseksi, rubiininpunaiseksi. Tuoksussa tuntuu hillomainen herukka, ja kokonaisvaikutelma on tyylikäs ja tasapainoinen.

Maula suosittelee viiniä juotavaksi joko sellaisenaan jälkiruuaksi tai vaikka suklaakakun kumppanina.

Vuoden Tilaviini -kunniakirja vauhdittaa Maulan mukaan myyntiä, mutta emäntä uskoo, että varastossa olevat 700 pulloa eivät lopu kesken.

Temolan Viinitila voitti seurusteluviinien sarjan Selema-viinillään ja tuli toiseksi kolmessa muussa sarjassa. Sarjoja oli kaikkiaan seitsemän.

"Hopeasija tuntuu kamalalta", tokaisee viinitilan isäntä Matti Hytti, mutta lisää, että tottakai sarjavoitto hivelee. "Kiva mennä junaan pokaali kädessä."

Voittoviinin salaisuus on Hytin mukaan prosessissa. "Raaka-aine on kaikille suunnilleen sama, mutta ajoitus prosessin aikana ratkaisee. Me käytetään kylmäkäyntihiivaa, käymislämpötila on vain 17 astetta. Saadaan pitkä, kolmen kuukauden käymisaika, ja enemmän aromia."

Lisäksi Temola pyrkii kypsyttämään viiniä pitkään, jolloin valkoherukkaviinistä häviää marjaisuus ja siitä tulee viinimäisempi. "Keskieurooppalaiset kysyvät, onko tämä rypäleviiniä."

Voitolla on Hytinkin mukaan iso merkitys, sillä se lisää julkisuutta ja ihmiset kysyvät, onko teillä sitä voittajaviiniä.

Suomen Viiniyrittäjät ry:n tilaviinikilpailuun osallistui yhdeksän tilaviiniyrittäjää yhteensä 44 tuotteella. Kilpailu järjestettiin 24:ttä kertaa.

Ruokaviinien sarjan voitti Pihamaan Viinitilan Pihamaan Punainen.

Seurusteluviineissä oli kaksi parasta: Ollinmäen Viinitilan Juortanan Jussi ja Temolan Viinitilan Selema.

Järkiruokaviinien sarjan voitti Ciderbergin Viinitilan Ciderbergin Juhani ja se valittiin myös koko kilpailun voittajaksi.

Kuohuviineistä paras oli Rönnvikin Viinitilan Rönnvikin Kylmänkukka.

Siiderisarjan voitti Ciderbergin Viinitilan Alitalon Kuiva Siideri.

Liköörisarjan voittaja oli Lepaan Viinitilan Mansikkalikööri.