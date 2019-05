Anni Paakkunaisen blogista tuli niin suosittu, että hänen kannatti jättää rahoitusala – näin kakut onnistuvat myös sinun juhlissasi

Anni Paakkunaiselta kesti vuosia tajuta, että ruoka on hänen juttunsa.

Jaana Kankaanpää

Tähän kakkuun Anni Paakkunainen teki pohjan etukäteen pakastimeen. Edellisiltana hän täytti kakun ja juhlapäivänä kreemitti kakun ja koristeli mansikoilla. "Siihen ei mennyt enää kauan."

Anni Paakkunainen osaa loihtia toinen toistaan upeampia kakkuja ja leivonnaisia, vaikka hänellä ei ole mitään ruokapuolen koulutusta. Leivonta on hänestä vain niin ihanaa, että hän on paneutunut siihen koko sydämellään. Ja tehnyt siitä itselleen ammatin.

Annin Uunissa -blogilla on parhaimmillaan jopa 150 000 yksittäistä vierailua kuukaudessa. Samanniminen leivontatarvikkeiden verkkokauppa työllistää Paakkunaisen lisäksi yhden työntekijän.

Lukion jälkeen Paakkunainen opiskeli matkailurestonomiksi.

"En tajunnut, että ruoka on mun juttu, vaikka peruskoulussakin olin aina into pinkeenä kotitaloudessa. Ehkä se oli liian lähellä, kuului peruselämään, sillä äiti oli kokki."

Leivontaa Paakkunainen alkoi harrastaa, kun kaipasi rahoitusalan työn vastapainoksi jotain luovaa. Leivonta on sellaista, ja kaiken lisäksi se tuottaa hyvältä tuoksuvia ja maistuvia tuloksia.

Sukulaiset alkoivat kysellä ohjeita, joten Paakkunainen perusti blogin, jonne ohjeet sai kätevästi talteen ja muiden nähtäviksi. Hän kuvasi tuotoksensa alkuvaiheessa kännykällä.

Puolen vuoden päästä Paakkunainen huomasin, että blogissa käy muitakin kuin tuttuja. Leivontablogiharrastus alkoi kiinnostaa häntä enemmän kuin päivätyö.

"Marraskuussa jouduin juoksemaan töistä kotiin, että ehdin kuvaamaan päivänvalossa."

Rohkeasti nainen sanoi itsensä irti töistä, opiskeli ammattikorkeassa yrittäjyyttä ja perusti leivontatarvikkeiden verkkokaupan blogin yhteyteen.

Blogilla ja verkkokaupalla menee hyvin.

"Alussa pelotti, koska lähdin ihan eri alalle tietämättä, pystynkö maksamaan asuntolainat. Mutta se kannatti. Työpäivät eivät ikinä ole olleet näin pitkiä eikä koskaan tiedä, mitä päivän aikana tapahtuu, mutta ei harmita yhtään. Opin, että riskien ottaminen ja unelmiin uskominen kannattaa."

Espoolaisessa paritalokodissa on keväisen hempeä väritys. Paakkunainen on kattanut olohuoneeseen äitienpäivän kakkupöydän. Mansikkakakun koristeena on värjättyä harsokukkaa ja lasimaljassa marenkeja. Myös upea kukkakimppu ilahduttaa äitiä.

Kukat Paakkunainen on hakenut nuorelta naiskukkakauppiaalta Home in Garden -kukkakaupasta, sillä hän haluaa tukea muita naisyrittäjiä. Värjätyt harsokukat ovat tämän kevään ykkösjuttu, hän tietää.

"Moni luulee, että olen kondiittori. Mutta en ole, vaan olen opetellut kaiken itse. Pari kuukautta sitten tein ensimmäistä kertaa tuulihattuja."

Inspiraatiota Paakkunainen hakee ulkomaisista ruokalehdistä. Hän pitää paperisen tuotteen selailusta. "Uskon, että lehdet ja kirjat säilyvät, jos vain löytyy samanlaisia ihmisiä kuin minä. Itse en edelleenkään osaa lukea blogeja, vaikka mulla on kaikki sometilit."

Myös kauden raaka-aineet innostavat Paakkunaista ja se, kun saa kuvata upean kakun ja tarjota sen muille joko kuvana tai ihan syötäväksi.

"Näistä syistä leivonta on nykyisin suosittua. Yhä useammat ihmiset tykkäävät leipoa. Verkkokaupan asiakkaana on muutama mies, joka leipoo intohimoisesti kakkuja."

Tänä keväänä ilmestyi Anni Paakkunaisen ensimmäinen kirja. Siihen Paakkunainen on koonnut omat vuodenkiertoon kuuluvat ohjeensa ja ryydittänyt niitä tarinoilla omista kokemuksistaan.

Suurimman osan kirjan kuvista Paakkunainen on kuvannut itse. Haasteitakin oli.

"Roihuvuoren kirsikkapuiston kuvaa kyttäsin monta päivää, milloin ne kukat aukeavat. Kuva otettiin aamuseitsemältä, kun puistossa ei vielä ollut muita. Kaksi päivää myöhemmin kukkia ei enää ollut."

Paakkunainen haluaa herättää kirjallaan ihmiset makumuistoihin. Hän on huomannut, että blogissakin haetuimpia ohjeita ovat perinteiset leivonnaiset. "Mummon mustikkapiirakka on nyt ollut suosituin ohje kaksi vuotta putkeen."

Paakkunaisen äidillä on vanha reseptileikekirja, josta äiti ja tytär tekevät leivonnaisia nykyisin yhdessä.

Äidillä oli osuutensa myös kirjan synnyssä.

"Olin viime syksynä viikon Roomassa kirjoittamassa kirjaa airbnb-asunnossa. Äiti oli juuri jäänyt eläkkeelle, ja kun kerroin, että minua vähän jännittää lähteä yksin viikoksi, niin äiti sanoi, että no pitäisikö minun lähteä pitämään huolta sinusta. Se oli ihanaa – en muista, koska olisin aikuisiällä viettänyt niin paljon laatuaikaa äidin kanssa."

Päivisin Anni kirjoitti ja äiti viihtyi puistoissa ja kaupungilla. Iltaisin naiset söivät yhdessä.

Äitienpäivänä Anni menee puolisonsa kanssa Pusulaan Annin vanhempien luo. Perinteisiin kuuluu, että Anni kerää valkovuokkoja äidille ja äiti leipoo kakun. Tosin tällä kertaa kakun tekee Anni.

Onnistuneen kakun tekoon Paakkunaisen kirjassa on sivukaupalla ohjeita ja vinkkejä. Niistä tärkeimpiä ovat riittävän ajoissa alkaminen ja hyvä pohja.

"Kakun tekeminen ei onnistu niin, että jos juhlat alkavat kolmelta iltapäivällä, niin kymmeneltä aamulla ajattelet, että nyt leivon kakun", Paakkunainen varottaa.

Itse hän leipoo kakkuihin pohjat aina päivän, pari ennakkoon tai isoihin juhliin hyvissä ajoin pakastimeen. Itse asiassa pakastaminen on hyvästä, sillä kohmeisen kakun leikkaaminen kerroksiin on helpompaa kuin tuoreen.

Jos kakkuun tulee useita kerroksia ja väliin mousse-täytteitä, kakku kannattaa täyttää edellisenä päivänä vuokaan, jossa se on paistettu. Silloin se tekeytyy hyvän muotoiseksi.

Juhlapäiväksi jää enää kakun koristelu.

Täydellinen kakkupohja on Paakkunaisen mielestä perinteinen sokerikakku äidin lasiohjeella: lasillinen munia, sokeria ja vehnäjauhoja. Se onnistuu gluteenittomanakin perunajauhoilla tai gluteenittomalla jauhoseoksella.

Koristelussa yksinkertainen on kaunista. Paakkunainen ei väkerrä sokerimassakoristeita, vaan suosii pursotuksia ja syötäviä kukkia.

Yleensä juhliin riittää yksi täytekakku, mutta joskus halutaan kakkubuffa. Silloin täytyy miettiä ajankäyttö ja kylmäsäilytystila tarkasti.

"Ettei tee viittä täytekakkua, siitä tulee itku. Juustokakut voi tehdä koristeita lukuun ottamatta etukäteen pakastimeen ja sulattaa jääkaapissa tai vaikka kylmälaukussa."

Eikä kannata hermostua, vaikka kävisi niin kuin Paakkunaiselle kirjan kuvauksissa. Kakku mäjähti vahingossa lattialle ja hienot mansikkakoristelut kermaruusukkeineen tärvääntyivät.

"Itkin vähän, mutta sitten kaavin loputkin koristelut pois ja aloin siivuttaa uusia mansikoita. Kakusta tuli hieno."

Äitienpäivän mansikka-rahkakakun teko on aloitettava viimeistään huomenna lauantaina.