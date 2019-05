Tuhannet suomalaiset perheet suuntaavat äitienpäivälounaalle tutulle huoltoasemalle – juhlapäivä aiheuttaa piikin ABC-asemien kävijämääriin

Ville-Petteri Määttä

Perinteisestä sunnuntaista äitienpäivä eroaa ABC-ravintoloiden kehityspäällikön mukaan niin, että äitienpäivänä asiakkaissa korostuvat lähiseudun paikalliset ihmiset, kun taas muina sunnuntai-päivinä syömässä käy enemmän teillä liikkuvia matkailijoita.

Tutulla huoltoasemalla nautitusta äitienpäivälounaasta on muodostunut perinne tuhansille suomalaisperheille. Äitienpäivä on aina ollut yksi S-ryhmän ABC-ravintoloiden vilkkaimmista päivistä.

ABC-ravintoloiden kehityspäällikkö Tero Hänninen kertoo, että äitienpäivä aiheuttaa selkeän piikin ketjun ravintoloiden kävijämääriin. Normaaliin sunnuntaihin verrattuna kävijämäärät kasvavat hänen arvionsa mukaan noin 15-20 prosenttia.

Äitienpäivän kävijämäärät ovat pysyneet melko tasaisina jo useamman vuoden ajan. Esimerkiksi viime vuonna äitienpäivälounaalla kävi 45 000 ruokailijaa.

Siitä huolimatta, että ihmisten vaatimustaso vaikkapa ravintolaruokaa kohtaan on viime vuosina noussut, huoltoasemalla syödyn juhlalounaan suosio on säilynyt vakaana. Hänninen arvioi yhdeksi syyksi sitä, että myös ABC:llä on nostettu vaatimustasoa.

"Jos ajatellaan meidän noutopöytää, se otettiin kolme-neljä vuotta sitten keskiöön, ja se on meidän kruunun jalokivi, jota halutaan koko ajan viilata", hän sanoo.



Vielä vuosikymmen sitten huoltoasemaruualla oli kansan keskuudessa ehkä hieman huono maine. Hänninen huomauttaa, että nykyisin huoltoasemaruoka on ravintolatasoista.

"Pääpaino asiakkaissa on perheissä ja ihan tavallisissa suomalaisissa", Hänninen sanoo.

Hänninen huomauttaa, että joillain paikkakunnilla ABC on ainoa ravintola, joka tarjoaa äitienpäivälounaan.

"Se on ollutkin yksi meidän missiomme, että mahdollistamme pienilläkin paikkakunnilla ulkona syömisen", kehityspäällikkö korostaa.