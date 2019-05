Noin miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut – eläinrasvat ja nopeat hiilihydraatit lisäävät riskiä

Kari Salonen

Eläinperäisen rasvan runsas syöminen lisää rasvamaksan riskiä. Kuvassa hanhenmaksaa.

Noin miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut. Rasvamaksa voi johtaa maksakirroosiin ja maksasolusyöpään. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa Maksaviikolla, että rasvamaksan syntyä voi ehkäistä omilla elintavoilla.

"Eläinrasvoja ja fruktoosia kannattaa välttää ja liikuntaa lisätä", liitosta ohjeistetaan. Myös alkoholin käyttö on syytä pitää maltillisena.

Länsimaisten elintapojen aiheuttama rasvamaksa on yleisin maksasairaus ja se lisääntyy räjähdysmäisesti. Yleisin rasvamaksan syy on vyötärölihavuus. Ylipainoisista jopa 80 prosentilla on rasvamaksa.

Myös normaalipainoisen maksa voi olla rasvoittunut.

Fruktoosin ja muiden nopeiden hiilihydraattien sekä eläinrasvojen käyttö lisää rasvamaksaa. Munuais- ja maksaliiton mukaan punaisen lihan käyttöä kannattaa vähentää 1–2 kertaan viikossa.

Ihmedieetit eivät puhdista maksaa tai vähennä sen rasvoittumista. Tärkeintä on vähentää päivän aikana saatavien kalorien määrää.

"Helppo tapa vähentää päivän kalorimäärää on jättää sokeripitoiset virvoitusjuomat kaupan hyllylle. Tyydyttyneitä rasvoja kannattaa välttää, mikä tarkoittaa voin ja kovien juustojen sekä kookosrasvan unohtamista. Toisaalta kahvin juomisen on todettu olevan hyväksi maksalle", kertoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

"Rasvamaksa on tärkeä todeta ajoissa, koska se etenee yleensä hitaasti ja sen kulkuun voidaan vaikuttaa elintapaohjauksella ja tarvittaessa lääkehoidolla. Liikunnan lisääminen vähentää maksan rasvoittumista sellaisenaankin, mutta tärkeintä sen hoidossa on painonpudotus, Högström painottaa.

Painoa on syytä pudottaa maltillisesti, korkeintaan kilo viikossa ja kaikkinensa 10 prosenttia vuodessa. Osa ihmisistä sietää ylipainoa ilman, että maksa rasvoittuisi, mutta perinnöllinen taipumus rasvamaksaan on hyvin yleinen.

Rasvamaksa voi edetä maksasolujen tulehdukseksi. Pitkään jatkuva tulehdus aiheuttaa viidesosalle sairastuneista maksakirroosin, joka voi kehittyä maksasyöväksi. Rasvamaksa on maksasolusyövän tärkein syy. Rasvan kertyminen altistaa myös diabetekselle, verenpaineen nousulle, veren rasva-arvojen muutoksille ja muille sairauksille.