Söin täällä: Matildankartanossa ei ole ruokalistaa

Brunssilautasen kesäiset maut hurmaavat.

Matildankartano pienessä Mathildedalin kylässä Salossa avautui asiakkaille toukokuussa.

Leipomoravintolaksi itseään kutsuvassa talossa voi nauttia tarjoilusta joko sisällä uusiohuonekaluin ja ryijyin sisustetuissa saleissa tai puutarhassa vaikka räsymaton päällä.

Ravintolasta voi ostaa myös piknik-korin mukaansa.

Ruokalistaa ei ole, koska leipuri Elina Rantamäen mukaan ruokaa tehdään aina niistä aineksista, mitä kulloinkin saadaan.

Tänään brunssilautasella on maalaisleipää, jonka päällä on Kolatun vuohenjuustogoudaa. Nokkosfrittatalle seuraa tekee leipäsalaatti, missä on paikallista parsaa. Kaiken kruunaa suolaisenmakea galette-piiras raparperista ja Kolatun brie-juustosta. Herkkua!

Kahvi on paikallisen panimon paahtamaa.

Rantamäen ajatus "vähemmän ja parempaa" toteutuu annoksessa täydellisesti.

Mukaan lähtee vielä leipomon juureen leivottua maa-artisokkaleipää, timjamilla maustettua patonkia ja pekaanipullaa.

Matildankartano, Bremerintie 4, Mathildedal