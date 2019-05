Söin täällä: Venäläisten suosima kauppakeskus Zsar ei luota edes suomalaiseen ruokaan

Lucan pitsa panostaa italialaisiin täytteisiin.

Zsar Outlet Village Vaalimaalla lähellä Venäjän rajaa ei luota suomalaiseen edes ruuassa. Keskelle metsää rakennetussa ostosparatiisissa kansainväliset merkkiliikkeet reunustavat kaupunkimaista katua, ja jos kesken shoppailun nälkä yllättää, tarjolla on amerikkalaista grilliruokaa, aasialaista fuusiokeittiötä ja italialaista bistroa.

Päädymme Lucaan, joka mainostaa olevansa Pohjoismaiden parhaaksi palkittu pitseria. Luca kuuluu pohjoiseurooppalaiseen NoHo-konserniin, joka pyörittää isoa osaa Suomen tunnetuimmista ravintoloista. Luca toimii myös Tampereella ja Helsingissä.

Valitsen Parma special -pitsan, joka tarjoillaan puisella leikkuulaudalla. Suorakaiteen muotoinen pitsa on reunasta hieman kärähtänyt, mutta muuten paksuhko pohja on sopivan rapea ja sisältä kuitenkin pehmeä.

Täytteet – tomaattikastike, mozzarella, ilmakuivattu kinkku, rucola, parmesaani ja balsamico – maistuvat täydellisesti yhteen, mutta suomalaisuutta ei näissä taida olla lainkaan. Tarjoilijan mukaan alkuperä on "tukku".

Kumppani haluaa kokeilla strozzapreti-pastaa. Se on loppu – tilalla on tagliatellea eli nauhamakaronia tomaattisessa kastikkeessa höystettynä italialaisella pekonilla ja pecorino-juustolla. "Kelpo annos, mutta liki 15 euroa on liikaa, kun ei edes leipää saati salaattia tule lisänä", on tuomio.

Annoksiin kuuluu kahvi tai tee, mutta vedestä joutuu maksamaan euron.

Pizzeria Luca, Rouvanmäentie 3, 49930 Virolahti

www.pizzerialuca.fi