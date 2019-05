Ruoka

Lihan alkuperä ei selviä pikaruokaketjuissa edes kysymällä – Subwayn ja Hesburgerin myyjiltä harhaanjohtavaa tietoa Ruoka Terhi Pape-Mustonen MT teki pistokokeen seitsemän pikaruokaketjun ravintolaan. Myyjillä on harvoin hyvä käsitys myymiensä tuotteiden alkuperästä.

Juho Leskinen

Hesburgerin ruishampurilaisessa on suomalainen naudanlihapihvi. Juusto tulee Saksasta, leipä on Fazerin täysjyväruisleipää. Salaatti on Suomesta, sipuli Hollannista tai Espanjasta ja tomaatin vaihtelevasti eri maista.

MT teki perjantaina pistokokeen seitsemän ravintolaketjun toimipisteisiin selvittääkseen, saako asiakas lihan alkuperän tietoonsa ravintolassa asioidessaan. Pääosin Helsingin keskustassa tehdyn koekierroksen tulos on heikko. Subway ja Burger King Subwayssa ja Burger Kingissä kysely lihan alkuperästä aiheuttaa epätietietoisen hässäkän, ja myyjät tarjoutuvat selvittämään asiaa lastauslaiturin laatikoista. Alkuperä ei ole missään ravintolassa esillä, eikä sitä tahdo löytyä verkkosivuiltakaan. Burger Kingin lihan kerrotaan tulevan Euroopasta, Subwayn Irlannista. Subwayn tieto ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ketjun tukku kyllä sijaitsee Irlannissa, mutta yhtiö vastaa MT:n tiedusteluun lihan tulevan Ranskasta, Britanniasta, Saksasta, Alankomaista, Espanjasta, Belgiasta ja Tanskasta Irlannin lisäksi. Hesburger Toinen paikkaansa pitämätön tieto saadaan Hesburgerin myyjältä. Hän kertoo ketjun naudanlihan olevan suomalaista, mutta oikeasti osa siitä tulee Tanskasta. Hesburgerin alkuperätiedot ovat verkkosivuilta melko helposti löydettävissä, ja se on vertailluista kolmesta hampurilaisketjusta ainoa, joka käyttää suomalaista lihaa. McDonald's Alkuperätietojen näkyvyyden osalta parhaiten hampurilaisketjuista selviää McDonald's, jolla alkuperät ovat selvästi verkossa ja saatavilla myös ravintoloista kirjallisina jokaisen tarjottimen päältä löytyvästä esitteestä. Ravintolan työntekijät eivät tosin alkuperiä tiedä, eivätkä he ole myöskään huomanneet niiden löytyvän esitteestä. Naudanliha tulee Puolasta, kana Pohjoismaista. Kotipizza Myöskään Kotipizzan työntekijät eivät ole alkuperistä selvillä, eikä niitä ole nähtävissä ravintolassa. Verkkosivuilta tiedot löytyvät selvästi. Ketjun käyttämästä lihasta melkein kaikki osa on kotimaista Parman kinkkua lukuun ottamatta. Myös juusto on kotimaista. Työntekijä kertoo tuotteiden tulevan "Kotipizzan tukusta eli Suomesta". Mistä ne ovat tukkuun tulleet, siitä hänellä ei ole käsitystä. Picnic ja ABC-ketju Picnic selviää testistä hyvin: lihan alkuperätiedot ovat ravintolan tiskillä selvästi nähtävissä ja kaikki liha on kotimaista. Myös S-ryhmän ABC-ketjun käyttämä liha tulee Suomesta, ja se kerrotaan selvästi asiakkaille. Suomessa tuli toukokuun ensimmäisenä voimaan asetus, jonka mukaan ravintoloiden on ilmoitettava käyttämänsä lihan alkuperä kirjallisesti. Säädös koskee tuoretta, jäähdytettyä ja jäädytettyä lihaa muttei raaka-aineena käytettyjä raakaliha- tai lihavalmisteita. Sen takia asetus koskee harvoja ravintolaketjujen lihatuotteita. Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry on kertonut pitävänsä asetusta sekavana (MT 13.4.). EU on heikko tiettyjen lihatuotteiden alkuperän seurannassa ja siitä johtuen tukut eivät aidosti tiedä, mistä jotkin elintarvikkeet tulevat. Alkuperämaininnoissa saattaa lukea vain useat EU-maat tai useat muut kuin EU-maat. Alkuperää ei tarvitse ilmoittaa, jos esimerkiksi jauhelihassa on enemmän suolaa kuin yksi prosenttia, kun se tulee ravintolaan. Pikaruokaketjujen lihat tulevat yleensä ravintoloihin valmisteina, joten alkuperän ilmoittaminen jää ravintolan oman avoimuuden ja rehellisyyden varaan. Lihan alkuperällä on suuri merkitys sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnille että tuotannon aiheuttamille ympäristövaikutuksille. Suomalaisen lihan etuja ovat soijan pienempi osuus rehun raaka-aineena, antibioottien tarkasti valvottu käyttö, laidunnuksen suotuisat ympäristövaikutukset, korkeat eläinsuojelustandardit sekä kotimaisten vesivarojen suuri määrä. Kun liha on kotimaista, vähenevät sen kuljetuksen ympäristövaikutukset ja tuotanto tukee kotimaan taloutta. Jukka Pasonen Aiheet Hesburger Kotipizza McDonald's Subway lihan kotimaisuus ruuan kotimaisuus