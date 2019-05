S-ryhmä: Kalan myynti nousi kymmeniä prosentteja

Palvelutiskin myydyin tuote on kuitenkin edelleen norjalainen lohi.

Jaana Kankaanpää

Silakan syönti on terveellistä ja ympäristöystävällistä.

S-ryhmä tiedottaa, että toukokuun alussa käynnistynyt kampanja kotimaisen kalan puolesta on tuottanut S-ryhmässä tuloksia jo parissa viikossa.

Tuorekalan myynti on kasvanut ennätystahtia sekä kalatiskillä että pakatun kalan osalta. Koko kalatuoteryhmän myyntimäärä on kasvanut 20 prosenttia, ja valintapakatun tuorekalan myynnin kasvu lähentelee peräti 40 prosenttia.

Palvelutiskin myydyin tuote on kuitenkin edelleen norjalainen lohi.

Erityisen vahvaa tuorekalan myynnin kasvu on ollut valmiiksi pakatussa kalassa. Esimerkiksi Saimaan Tuore -kirjolohifileitä on myyty yli 10 000 kappaleen viikkotahtia, mikä on noin kolminkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna.

"Tuote istuu moneen megatrendiin. Valmiissa annoskoossa myytävä tuore kala houkuttelee sekä helppoudellaan että hinnallaan. Tuote on myös ympäristöystävällinen, koska kalat ovat peräisin kiertovesikasvattamosta", valikoimapäällikkö Elias Lehtinen S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Prismoissa ja S-marketeissa lanseeratun Sesonkikala-konseptin tavoitteena on nostaa tuoreimpia ja parhaimpia kalatuotteita esille, jotta ihmiset innostuisivat ja rohkaistuisivat syömään enemmän kalaa.

Myös kalan hintaa on laskettu, mikä edelleen madaltaa kalan syömisen kynnystä. Kaikki S-ryhmän ruokakaupoissa tarjolla olevat kalat ja äyriäiset on nostettu kestävistä kalakannoista.