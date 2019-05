MTK:n ruokakulttuuriasiamies: Näyttäkää, miten ruokaa tuotetaan

Jaana Kankaanpää

Anni-Mari Syväniemi siirtyy kesäkuussa MTK:sta johtamaan Ruokatieto-yhdistystä.

"Ruokapuhe on lisääntynyt valtavasti. Sosiaalisessa mediassa kuvat leviävät nopeasti ja kuluttajat ovat aktiivisia. Pieni joukko saa äänensä kuuluviin", MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi totesi Maito ja Terveys ry:n järjestämässä maitoaamussa.

Syväniemi luotasi yhdeksän vuoden taivaltaan MTK:n ruokakulttuuriasiamiehenä.

"Jo alussa sanoin, miten tärkeää on, että suomalainen maanviljelijä näkee omalta tilaltaan kuluttajan ruokapöytään. Mutta myös kuluttajaa tulee auttaa näkemään, miten ja miksi ruokaa tuotetaan." Siinä somepostaukset navetoista ja laitumilta ovat suureksi avuksi.

Ruokapuheen moninaisuus on Syväniemen mukaan haaste. "On helppo kertoa, miksi suomalainen ruoka on maailman parasta ja puhdasta, koska tietoa on, mutta on vaikea valita, mitä kenellekin kertoo. Ilmastokeskustelu on nyt pinnalla, ja se vaatii perehtymistä – ei voi olla ruokaketjun ammattilainen ottamatta osaa siihen."

Syväniemi kannustaa ruokaketjun osallisia kertomaan siitä, mitä ne tekevät ympäristön hyväksi. "Se on paljon enemmän kuin kuluttajat tietävät. Kun ei ole tietoa, on luuloja."

Ruokakulttuuriasiamies iloitsee siitä, että ravintoloille saatiin viimein lakiin vaatimus kertoa lihan alkuperä. Hän toivoo, että kuluttajat kysyvät entistä useammin, mistä liha ruoka tulee.

"Isoin haaste on kuitenkin uudenlaisen meiningin löytäminen ruokapuheeseen. Nyt tarvitaan joukkuehenkeä, sellaista kuin jääkiekkoleijonilla on."