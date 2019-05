Kirja-arvio: Oletko kokeillut jauhosavikkaa possun kanssa?

Sami Tallberg: Villiyrttikeittokirja, 487 s., Readme.fi.

Sami Tallbergin Villiyrttikeittokirja on nyt sellaisessa muodossa, että sitä ei enää oteta käsikirjaksi koriin, kun lähdetään keräilemään yrttejä. Sen verran painava opus on. Siitä on tänä vuonna otettu 9. painos.

Mutta mökin tai tuvan pöydälle se sopii mainioksi käsi- ja keittokirjaksi. Kirjassa on kuvattu 108 suomalaista villikasvia, niiden keruuta ja käyttöä. Etukannessa on sesonkikalenteri, mistä selviävät keruuajat.

Kirjassa tähdennetään useaan otteeseen, että kerää vain niitä kasveja, jotka varmasti tunnistat syötäviksi. Tunnistuksessa auttavat kirjan upeat Jouko Lehmuskallion ottamat kuvat ja Jouko ja Eija Lehmuskallion lajikuvaukset.

Myös jokamiehen oikeudet tuodaan kirjassa esiin, mikä on välttämätöntä, sillä vaikka kirjassa annetaan ohjeita esimerkiksi poronjäkälän friteeraamiseen, niin esimerkiksi jäkälää ei saa kerätä ilman maanomistajan lupaa.

Erityisen hauskaa on huomata, miten tavallisesti rikkaruohoiksi miellettyjä kasveja voi käyttää hyväksi ruuanlaitossa.

Esimerkiksi pihatähtimö eli vesiheinä on Tallbergille villiyrttisalaatin perusraaka-aine. Sen voi myös kypsentää. Raaka-aine kasvaa pitkin kesää.

Vuohenputken nuoret lehdet sopivat Tallbergin mukaan lähes kaikkiin ruokiin – ja niitähän riittää, jos kasvustoa niittää.

Nokkosia Tallberg neuvoo friteeraamaan naposteltavaksi.

Usein keittiömestareiden ohjeet ovat mökkikokille turhan monimutkaisia, mutta Tallbergin resepteissä ei ole sitä vikaa. Tommi Anttosen ansiokkaista ruokakuvista näkyy, millaiselta tuloksen pitäisi näyttää lautasella tai pannulla.

Kirjaa on syytä lukea tarkasti, sillä osa villikasveista on rauhoitettuja, kuten esimerkiksi merikaali, josta Tallbergin villiyrtti-innostus aikoinaan alkoi. Merikaalista tuli Tallbergin suosikki – joten jos mökkisi on lounaissaaristossa, tutustu kasviin ja selvitä, saako sitä kerätä. Sitten vain merikaali kypsymään taimenen kanssa ja lisäksi voita, pippuria ja suolaa, niin herkku on valmis.