Oletko maistanut tätä ruokaa: ohrajauhoja, vettä, suolaa ja voisilmä – Kahvio Perhossa vaalii perinteitä

Päivi Karjalainen

Mutti on valmis nautittavaksi, Liisa Harju tarjoilee annoksen. Myyntitiskin takana on seuraavan polven huoltamoyrittäjä Hanna Kinnunen.

"Ei oo hättää, kun on muttia ja muuta ruokaa", muistuttaa mainostaulu Harjun huoltoaseman myyntitiskillä Perhossa.

"Aika moni kulkija kiinnittää mainokseen huomiota ja alkaa kysellä, mitä ruokaa mutti oikein on. Moni myös haluaa maistaa", Liisa Harju kertoo.

Hän on huoltoaseman muttimestari, on ollut jo yli 30 vuotta. Harju jatkaa mutin tekoa vielä eläkepäivillään.

"Valmistus alkoi, kun Perhon kunta täytti 120 vuotta. Mietin, miten yrityksemme voisi juhlistaa oman kunnan merkkipäivää. Mieleeni tuli perinneruoka mutti", Harju kertoo.

Hän pääsi perholaisen vanhanemännän oppilaaksi.

"Olen itse kotoisin Vimpelistä. Muistan, että äitini puhui joskus mutista, mutta ei sitä Vimpelissä tehty. Perhossa perinne oli elossa niin, että minä pääsin osaajan oppiin silloin vuonna 1988."

Harju ajatteli, että perinneruoka olisi vain juhlavuoden juttu. Eipä ollut.

"Kävijät alkoivat kysellä, milloin muttia taas saa. Pitihän sitä sitten alkaa valmistaa säännöllisesti."

Viime vuonna Perhon kunta täytti 150 vuotta.

"Silloin oikein havahduin, että olen valmistanut muttia kolme vuosikymmentä", Harju hämmästelee vuosien juoksua.

Tämä on pienelle yksityiselle huoltoasemalle yksi tapa erottua.

Harjun muttireseptissä ohrajauhoja on kaksi osaa ja vettä yksi.

"Aluksi kaadan kattilaan kymmenen kupillista vettä, johon lisään seitsemän teelusikallista suolaa. Vesi lämmitetään kiehuvaksi."

Kiehuvan veden päälle ripotellaan 20 kupillista ohrajauhoa. "Se pitää nimenomaan ripotella, jauhoja ei sekoiteta veteen. Minä käytän karkeaksi jauhettua luomujauhoa."

Ripoteltu jauho lepää veden päällä kuin kansi. Jauhopatjaan tehdään neljästä viiteen reikää. "Rei’istä näkee, että vesi liikkuu jauhojen alla. Keitos jätetään peitettynä hautumaan."

Tässä vaiheessa on hyvä hieman nytkäyttää kattilaa, Harju muistuttaa.

Vesi ja vesihöyry kypsyttävät ohran 55 minuutissa. Seuraava vaihe on kypsyneen ohran hiertäminen murumaiseksi. Puukauha on oikea työväline.

"Jokaisella emännällä on omanlaisensa mutti. Minä murustan sen aika hienoksi. Se on minun tyylini."

Jos mutti vaikuttaa liian kuivalta, kiehuvaa vettä voi lisätä vähän. Tarkkana pitää kuitenkin olla! Annos menee pilalle, jos vettä lorahtaa liikaa.

"Siitä tulee vain yksi iso klöntti. Ei sitä voi syödä. Tuli koiranpäämuttia, täällä päin sanotaan."

Päivi Karjalainen

Annos tarjoillaan kauniisti. Tarjottimena on vanhan vesisaavin lauta, johon on sorvattu tila maitolasille ja muttikupille. Pöydän lasikannen alla on komea kokoelma euron edeltäjiä.

Voisilmä kuuluu muttiannokseen. Ruokajuomana on lasi kylmää maitoa. "Muuten mutti olisi liian kuivaa syötäväksi."

Perinneruoka jakaa mielipiteet.

"Siitä joko tykätään tai ei tykätä. Sehän on sellaista harmaata mössöä, vähän epämääräisen näköistä", Harju luonnehtii.

Aika moni tykkää, muttihuoltiksen maine on kiirinyt. Osa kävijöistä on lähtenyt reissuun nimenomaan perinneruuan vuoksi.

"Tämä on pienelle yksityiselle huoltoasemalle yksi tapa erottua. Kilpailu alalla on kovaa", Harju sanoo.

Myös huoltamon työntekijöille mutti maistuu.

"Mutintekopäivinä pojat kyselevät, joko voi syödä. Se on juhlahetki, kun muttia saa lautaselleen suoraan kattilasta."

Päivi Karjalainen

Perinneruokaa ostetaan myös lahjaksi. Pakastettu mutti lämmitetään paistinpannulla voinokareen kera.

Mutin menekki kasvaa kesäkuukausina. "Talvella sitä menee vähinsä, vakiosyöjät ostavat. Kesällä liikkujia on enemmän, ja monet satunnaiset kävijät innostuvat maistamaan."

Jos kulkijaa kiinnostaa, Harjulta saa lisätietoa.

"Kyllä minä kerron muttireseptini, ei tämä ole salaisuus. Neuvon mielelläni het viimesen päälle tarkasti", Harju sanoo.

Päivi Karjalainen

Moni kulkija huomaa mainoksen.