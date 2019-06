Kuluttaja: Lihan ja juuston korvikkeet eivät aina ole terveellisiä

Kasvisjuustoissa on runsaasti kovaa rasvaa ja paljon suolaa.

Hanna Linnove

Lihan ja juuston korvikkeiksi tarkoitetut kasvisvaihtoehdot ovat nyt trendi. Kasvispohjainen leivänpäällinen ei kuitenkaan automaattisesti ole terveellinen tai hyvänmakuinen, Kuluttaja-lehti muistuttaa.

Lihan ja juuston korvikkeiksi tarkoitetut kasvisvaihtoehdot ovat nyt trendi. Kasvispohjainen leivänpäällinen ei kuitenkaan automaattisesti ole terveellinen tai hyvänmakuinen, Kuluttaja-lehti muistuttaa.

Kasvisjuustot sisältävät lähes poikkeuksetta kookosöljyä, joka on kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa. Lehden vertailun kaikissa kasvisjuustoissa on kovaa rasvaa runsaasti, yli 20 prosenttia. Lisäksi kaikissa on paljon suolaa.

Vähiten epäterveellinen kasvisjuusto oli testin ainut kotimainen, Porlammin meijerin Vege Plus Gouda.

Kasvisjuustot eivät välttämättä ole eläintenystävän ratkaisu. Kuluttajan mukaan jotkut kookosviljelijät käyttävät kookospähkinöiden keräämiseen apinoita, joita saatetaan kohdella huonosti.

Kuluttajan vertailemista kasvisleikkeleistä lähes kaikki ovat terveellisempiä kuin perinteiset lihaleikkeleet.

Makutestin selvä voittaja oli Bon Soya -merkkinen savustettu kasvisleikkele, joka maistui makuraadin mielestä meetvurstilta. Siinä on paljon suolaa.

Kuluttaja: Lähes juustoa, melkein makkaraa