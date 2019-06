Suomalainen Jymy-jäätelö myyntiin 330 marketissa Saksassa ja Itävallassa

"Vaikka Jymy-jäätelö on yrityksenä vielä melko pieni, se on Suomessa elintarvikeviennin jättiläinen."

PAsi Leino

Suomisen Maito on kehittänyt myös maidottomia jäätelöitä luomukaurasta ja luomuhärkäpavusta.

Suomalaista Jymy-luomujäätelöä valmistava Suomisen Maito on tehnyt sopimuksen Denn’s Biomarkt -ketjun kanssa. Jymy-jäätelö tulee myyntiin 330 markettiin Saksassa ja Itävallassa.

Kyseessä on merkittävä sopimus suomalaisen elintarviketeollisuuden kannalta. Saksa on yksi Business Finlandin Food from Finland -ohjelman päämarkkinoista.

"Suomalaisille huippuluokan luomutuotteille on Saksassa erittäin laajat markkinat; Jymy-jäätelö tulee olemaan saatavilla paremmin kuin mikään muu suomalainen elintarvike Saksassa pitkään aikaan", kertoo Business Finlandin Food from Finland -ohjelman johtaja Esa Wrang.

"Saksa on yksi Food from Finland - ohjelman päämarkkinoista, jossa olemme panostaneet niin ostajien ja jakelukanavien laajentamiseksi, kuin suomalaisten tuotteiden näkyvyyden parantamiseksi. Ohjelmassa on mukana jo 130 virallista jäsentä, joista hyvin monilla on realistiset mahdollisuudet päästä Saksan markkinoille. Tänä vuonna olemme jo toteuttaneet useita vähittäiskauppakampanjoita."

Suomisen Maito on kehittänyt myös maidottomia jäätelöitä, joiden kysyntä on kasvussa sekä Suomessa että maailmalla. Saksassa yli 60 prosenttia kuluttajista on kiinnostunut kokeilemaan maidottomia jäätelöitä.

"Olemme kehittäneet maitopohjaisen jäätelömme rinnalle kotimaisesta luomukaurasta sekä luomuhärkäpavusta kokonaan uuden, vegaanisen jäätelötuoteperheen yhdessä vegaanien kanssa", kertoo toimitusjohtaja Horst Neumann Suomisen Maito Oy:stä.

Saksassa korkea laatu ja luomusertifiointi ovat usein minimivaatimus tuontielintarvikkeelle. Valistunut saksalainen kuluttaja tekee valintoja myös sillä perusteella, mitä tuote ei sisällä.

Jymy on luomujäätelön markkinajohtaja Suomessa, ja sitä viedään Saksan ohella Ruotsiin ja Japaniin.

"Vaikka Jymy-jäätelö on yrityksenä vielä melko pieni, se on Suomessa elintarvikeviennin jättiläinen", sanoo MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.