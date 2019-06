Oletko järjestämässä juhlia? Lue tästä maa- ja kotitalousnaisten vinkit, joilla onnistut varmemmin ja stressaat vähemmän

Huolellinen valmistautuminen on viisasta, sillä hyvin suunnitellut juhlat ovat jo puoliksi tehdyt.

Sanne Katainen

Tarjottavien suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös ruokien säilytys. Helposti pilaantuvat syötävät eivät nimittäin saa olla huoneenlämmössä kauaa.

Kesä on monenlaisten juhlien aikaa. Niinpä maa- ja kotitalousnaiset kertovatkin, mitä erilaisten juhlien järjestämisessä kannattaa ottaa huomioon.

Maa- ja kotitalousnaiset korostavat, että juhlapäivänä kannattaa keskittyä seurusteluun ja nauttimiseen.

Ruokailu on monen juhlan kohokohta, joten sen suunnitteluun on hyvä käyttää aikaa. Siihen, mitä juhlissa tarjotaan, vaikuttavat ainakin juhlan luonne, juhlapaikassa tai kotona käytettävissä olevat tilat sekä kutsuttavien vieraiden määrä.

"Ruokalistan suunnittelu kannattaa tehdä ajoissa, jotta tarvittavia raaka-aineita ja tarjottavia, kuten pakasteita tai muuten pitkään säilyviä elintarvikkeita voi hankkia ja valmistaa jo etukäteen", Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Mari Mäenpää opastaa tiedotteessa.

Tarjottavat kannattaa juhlasta riippumatta valita niin, että varsinaiselle juhlapäivälle jää mahdollisimman vähän valmisteltavaa. Esimerkiksi leivonnaisia voi tehdä pakkaseen. Maa- ja kotitalousnaiset vinkkaavat, että kätevät raakapakasteleivonnaiset helpottavat valmisteluja.

Kun suunnittelee tarjoiluja, on hyvä huomioida sesongin antimet. Mäenpää kannustaa myös hyödyntämään alkukesän luonnon antimet.

"Monessa puutarhassa rehottaa jo raparperi, ja luonnonyrtit kuten nokkonen, vuohenputki, kuusenkerkkä tai ketunleipä tuovat tarjoiluun raikkaan tuulahduksen. Monia luonnonyrttejä voi käyttää myös koristelussa, samoin kuin syötäviä kukkia kuten vaikkapa sarviorvokkeja tai krasseja", hän toteaa.

Ennen kuin vaikkapa kukkia kerää syötäväksi, on kuitenkin tarpeen varmistaa, että kerättävät kukat todella ovat syötäviä ja niitä saa kerätä. Esimerkiksi kuusenkerkkien keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Toisaalta on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kukat kerää puhtaalta alueelta. Mielessä on hyvä pitää myös se, että kukkakaupoissa myytävissä kukissa saattaa olla torjunta-ainejäämiä, joten niitä ei voi tarjota.

Ennen juhlia kannattaa varmistaa, että juhlapaikalla on riittävästi astioita, ottimia ja vaikkapa myös riittävän suuri kahvinkeitin. On myös hyvä varmistua siitä, että kylmäsäilytystilaa on riittävästi. Jääkaappi kannattaakin järjestää mahdollisimman tyhjäksi ennen juhlia.

Isoissa juhlissa on syytä varautua siihen, että vegaaneille, keliaakikoille ja laktoosi-intoleranteille löytyy noutopöydästä jotain syötävää. Erityisruokavalioita voi tiedustella vierailta myös etukäteen.