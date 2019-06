Lihan kypsyyden arviointi tuottaa ongelmia monelle grillaajalle – näin pihvistäsi ei tule kengänpohjan makuinen

Jaana Kankaanpää

Pihvi pitää laittaa kuumaan grilliin, ja sitä tulisi kääntää vain yhden kerran silloin, kun lihan pinta pisaroi.

Lihan kypsyyden arviointi tuottaa monelle grillaajalle ongelmia. HKScanin teettämässä grillaustutkimuksessa selvisi, että erityisen vaikealta tuntuu grillatun broilerin kypsyyden arviointi.

Yksi suosituimmista grillilihoista on marinoitu porsaan ulkofileepihvi. HKScanin tiedotteessa harmitellaan sitä, että mehevän pihvin sijaan moni saa lautaselleen aivan liian kuivaksi grillatun ”kengänpohjan”.

Homma menee vikaan siinä, että, että pihviä paistetaan liian kauan, ja sitä käännetään moneen kertaan.

Oikeaoppinen grillaaminen on HKScanin mukaan kuitenkin helppoa. Pihvi pitää laittaa kuumaan grilliin, ja sitä tulisi kääntää vain yhden kerran silloin, kun lihan pinta pisaroi. Lihan pinnan pisarointi on hiukan erilaista porsaan, naudan ja broilerin lihoissa. Pisaroinnissa on eroa myös marinoitujen ja marinoimattomien lihojen välillä.

"Hyvä apuväline oikean grillaustekniikan ja -ajan löytämiseksi on lihalämpömittari. Työnnä mittarin piikki suunnilleen pihvin puoliväliin ja seuraa pihvin sisälämpötilaa, HKScanin Suomen markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja Anne Terimo vinkkaa tiedotteessa.



Jos kyseessä on paksumpi lihapala, silloin lihalämpömittarin piikki tulee työntää mahdollisimman keskelle lihapalaa. Mikäli lihassa taas on luuta, mittarin pää ei saa ottaa luuhun kiinni. Tämä sääntö johtuu siitä, että luu on aina kuumempaa, kuin ympärillä oleva liha.

Luullisten lihojen grillaamiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Esimerkiksi broilerin koipireisien voi antaa kypsyä grillissä jopa tunnin ajan. Paras lopputulos syntyy, kun niitä grillataan epäsuorassa lämmössä eli niin, etteivät ne ole suoraan kaasugrillin liekkien tai hiiligrillin hehkuvien hiilien päällä. Luullisia lihoja voi välillä sumutella kypsennyksen aikana laimealla etikkasokerivedellä, omenamehulla tai vedellä.

Luullisen lihan kypsyyden voi helposti arvioida pyöräyttämällä luuta. Grilliherkku on kypsää, kun luu irtoaa lihasta.

