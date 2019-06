Sopiiko kasvispihvi einesburgeriin? MT:n raati testasi

Juho Leskinen

Raati maisteli neljää kasvispihviä, joiden makua ja muita ominaisuuksia verrattiin jauhelihapihviin.

Kaupan pakastealtaisiin ja kylmäkaappeihin ilmestyy jatkuvasti uusia kasvisruokia. Edes vegaanisen ruokavalion kokeilu ei enää vaadi rouheiden ja linssien kanssa hääräämistä, vaan vatsaansa saa täytettä jo pikaisella valmisaterialla.

MT tutustui muutamiin kaupassa tarjolla oleviin kasvispohjaisiin hampurilaispihveihin. Viisihenkiseen raatiin kuului kaksi kasvissyöjää ja kolme sekasyöjää, joiden ruokavaliossa kasvisruuan osuus vaihtelee laidasta laitaan.

Koska ajatuksena oli löytää kasvisvaihtoehto nimenomaan tavalliselle eineshampurilaisen jauhelihapihville, kaikki pihvit lämmitettiin mikrossa pakkausten ohjeiden mukaan. Jottei pihvin ominaismaku kätkeytyisi kastikkeiden ja muiden lisukkeiden alle, maisteltiin niitä sellaisenaan.

Mukaan testiin valikoitui neljä kasvispihviä ja verrokiksi mukaan otettiin vielä yksi jauhelihapihvi. Kauppojen valikoimista löytyy toki runsaasti muitakin kasvispihvejä, mutta kaikki eivät yhteen testiin mahdu.

Testatut pihvit on valmistettu Suomessa, ja yhtä lukuun ottamatta niiden pääraaka-aine on kotimainen. Hovi­Ruoka-yrityksen mustapavut ovat Italiasta, sillä niitä ei tuoteta Suomessa. Myös osa muiden kasvispihvien raaka-aineista on ulkomailta. Esimerkiksi Härkis-tuotteita valmistava Verso Food kertoo, että sen tuotteissa käytetty herneproteiini on peräisin Euroopasta, sillä Suomessa sitä ei valmisteta.

Pihveistä energiapitoisin on HK:n Mummon jauhelihapihvi, joka sisältää myös eniten suolaa ja proteiinia.

Tuotteiden kilohinnoissa on myös huimia eroja.

Hinnat voivat vaihdella kaupoittain.

MT:n kasvispihviraatiin kuuluivat toimittajat Nikke Kinnunen, Laura Kuivalahti, Kimmo Lunden, Riitta Mustonen ja Elina Vironen.

Jo kauppamatkalla paketissaan muhennokseksi mennyt pihvi ei ole kovin ylevä aloitus edes arkiselle pikaruokailulle.

Raadin mielipiteet testatuista pihveistä vaihtelivat paljon. Kaksi sekasyöjää nimesi suosikikseen jauhelihapihvin, kun taas kolmas tykästyi eniten mustapapupihviin.

Toinen tuomariston kasvissyöjistä piti eniten kaurajauhispihveistä, toinen puolestaan Härkis original -pihvistä.

Parikin kasvispihviä sai raadilta noottia murentuvan rakenteensa vuoksi. Jo kauppamatkalla paketissaan muhennokseksi mennyt pihvi ei ole kovin ylevä aloitus edes arkiselle pikaruokailulle.

Sekä kasvissyöjät että yksi sekasyöjä löysivät testattujen tuotteiden joukosta suosikkeja, joita voisivat jatkossakin ostaa kotiin. Siitä raati tosin on yhtä mieltä, että pelkiltään yksikään pihvi ei tarjoa kovin kummoista makuelämystä.

Mutta mitä mieltä kasvispihveistä olivat raadin kaksi jäsentä, joiden suosikiksi nousi verrokkina toiminut jauhelihapihvi?

”Kasvispihvien ongelma on niiden jauhoisuus. Jauheliha solahtaa kurkusta alas, mutta kasvispihvien kohdalla tuntuu kuin laittaisi sämpylää sämpylän väliin”, pohti raatilainen.

”Minusta ei tämän testin perusteella ainakaan kasvissyöjää tule. Mutta ei tuo jauhelihapihvikään kovin herkullinen ollut”, totesi toinen raadin jäsenistä.

Härkis original pihvi

Näyttää jauhelihalta

Tuote: Härkis original pihvi

Valmistaja: Verso Food

Pääraaka-aine: suomalainen härkäpapu (54 %)

Valmistusmaa: Suomi

Hinta: 15,16 €/kg

Raadin tuomio: Pihvi on ulkonäöltään siisti ja tasainen, väri muistuttaa jauhelihapihviä. Burgeriin aavistuksen liian pieni, mutta koostumus on kivan jämäkkä. Osa raadista piti vahvasti maustettuna, osa aavistuksen mauttomana. ”Ei pahaa, mutta kaipaa kylkeen maustettua kermaviilikastiketta.”

Juho Leskinen

Muru kaurajauhispihvi, mexican bbq

Väri erottaa muista

Tuote: Muru kaurajauhispihvi, mexican bbq

Valmistaja: Elovena

Pääraaka-aine: suomalainen kaura (41 %)

Valmistusmaa: Suomi

Hinta: 16,19 €/kg

Raadin tuomio: Oranssi väri erottaa muista pihveistä. Suhteellisen ohut ja kotitekoisen näköinen, murenee turhan helposti. Paprikan tuoksu yllätti. Raatilaisesta riippuen joko kaikkein paras tai kaikkein pahin. ”Huonon kasvispihvin esikuva. Maistuu maustetulta pahvilta.”

Juho Leskinen

Härkis burgerpihvi, härkäpapu & savupaprika

Mausteinen kiekko

Tuote: Härkis burgerpihvi, härkäpapu & savupaprika

Valmistaja: Verso Food

Pääraaka-aine: suomalainen härkäpapu (38 %)

Valmistusmaa: Suomi

Hinta: 12,00 €/kg

Raadin tuomio: Ulkonäkö sattumineen ei houkuta, pihvi on kuin tummia riisimuroja yhteen sidottuna tai täynnä herne-maissi-paprikaa. Sopivan kokoinen hampurilaiseen. Mausteet tunkevat vahvasti läpi, kuumottaa suussa. ”Vaatisi juomaksi pari kylmää olutta.”

Juho Leskinen

Käsintehdyt mustapapupihvit

Helposti murenevaa

Tuote: Käsintehdyt mustapapupihvit

Valmistaja: HoviRuoka

Pääraaka-aine: Italialainen härkäpapu (37 %)

Valmistusmaa: Suomi

Hinta: 9,77 €/kg

Raadin tuomio: Muistuttaa ulkonäöltään kotitekoisia pihvejä tai maksapihvejä. Murenevat helposti, yksi pihvi on rikki jo pakkauksessa. Haju on hiivainen. Sopisi hyvin myös ruisleivän väliin. Osa raadista kuvaili meheväksi, osa jauhoiseksi ja liisterimäiseksi. ”Nämä ovat olleet yksiä kestosuosikkeja.”

Juho Leskinen

Mummon jauhelihapihvit

Ei mikään makuelämys

Tuote: Mummon jauhelihapihvit

Valmistaja: HK

Pääraaka-aine: suomalainen rypsiporsaan ja naudanliha (lihapitoisuus 61 %)

Valmistusmaa: Suomi

Hinta: 7,46 €/kg

Raadin tuomio: Ulkonäössä huomion kiinnittää rasvaisuus sekä epämääräinen muoto. Ei kovin lihaisa, osa raatilaisista kritisoi epämääräisiä sattumia. Hyvin perinteinen einespihvi. ”Sopivan kiinteä, solahtaa alas eikä jää pyörimään jauhoisena suuhun.” ”Maistuu edulliselta.”