Aarre: Tiesithän, että ahomansikassa on rutkasti rautaa? Myös sen kannat ja lehdet sopivat ruuanlaittoon

Sari Tammikari

Ahomansikka sopii mainiosti myös suolaisiin ruokiin.

Ahomansikan punaiset marjat ovat monille merkki kesän saapumisesta. Ahomansikan kivennäisainepitoisuus on suuri. Etenkin rautaa siinä on runsaasti. Marjat ja lehdet ovat mineraali- ja C-vitamiinipitoisia. Marjoissa on rautaa, kaliumia, mangaania ja kuparia. Lehdissä on lisäksi klorogeenihappoa, haihtuvia öljyjä, metyylisalisylaattia, flavonoideja, tanniineja sekä E-vitamiineja.

Ahomansikoita voi käyttää ruuanvalmistuksessa sekä sellaisenaan että keitettyinä myös suolaisiin ruokiin, muun muassa lihan seurana. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi pihvin tai bratwurstin kastikkeeksi.

Marjojen maku sopii erityisen hyvin yhteen mintun, kardemumman, laventelin, mustapippurin, basilikan, limetin, sitruunan, naudan- ja sianlihan, raparperin sekä mustaseljankukan makujen kanssa. Klassikkoliköörit Cointreau ja Grand Marnier antavat upean säväyksen ahomansikkajälkiruokaan.

Marjoja voi kuivata ja käyttää leivonnassa rusinoiden tapaan. Marjojen aromit säilyvät parhaiten kuivattuina tai alkoholiin säilöttyinä. Suurikokoisimmat marjat kannattaa halkaista ennen kuivaamista.

Lehdistä valmistettu tee on hyvänmakuista. Teekäyttöä varten ne kannattaa hiostaa eli fermentoida, jotta niiden maku voimistuu ja oma aromi tulee paremmin esiin. Kuivattuna lehdet sopivat hyvin viherjauheseoksien raaka-aineeksi. Mansikan lehti sopii erinomaisesti yhteen maitohorsman, vadelman ja mustaherukan lehtien kanssa.

Käytä teehen myös mansikan kannat. Niiden maku on ihanan mansikkainen. Ne voi myös kuivattaa ja jauhaa ja käyttää jauheena leivontaan sekä erilaisiin ruokiin ja juomiin. Myös ahomansikoiden rönsyt voi käyttää ravinnoksi, esimerkiksi teehen.

