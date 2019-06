Mikko Kärnä haluaa pohjoismaisen ruokavalion UNESCO:n kulttuuriperintöluetteloon: "Lumen ja jään keskellä kasvaneille kansoille lihan sekä kalan hyödyntäminen on ollut välttämätöntä selviytymisen kannalta"

Jarkko Sirkiä

Kärnä perustelee kantaansa sillä, että aineettoman kulttuuriperinnön luettelo sisältää jo Välimeren ruokavalion sekä ranskalaisen gastronomian.

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä haluaa, että pohjoismainen ruokavalio lisättäisiin YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

"On äärettömän tärkeää, että pyrimme aktiivisesti saamaan myös pohjoismaisen ruokavalion samaan luetteloon. Pohjolan ruokavalio, joka on tehnyt elämisen täällä mahdolliseksi, on suojelemisen arvoinen ja terveellinen", hän kommentoi tiedotteessa.

Keskustan kansanedustaja huomauttaa, että pohjoismainen ruokavalio nojaa eläinperäisyyden lisäksi paikallisuuteen, villin luonnon hyödyntämiseen, rukiiseen sekä kasvukausiin.

"On muistettava, että lumen ja jään keskellä kasvaneille kansoille lihan sekä kalan hyödyntäminen on aina ollut välttämätöntä selviytymisen kannalta", hän lisää.