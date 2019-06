VR juottaa liikematkustajille tanskalaista ja brittiläistä kahvimaitoa: "Markkinoilla ei ole kotimaista vaihtoehtoa"

VR on ottanut brittiläisen tuotteen rinnalle tanskalaisen kahvimaidon, koska vakiotuote on kärsinyt toimitusvaikeuksista.

Matti Tuominen

VR:n Ekstra-luokassa matkustajille tarjotaan kahvia, johon saa kylkiäiseksi myös kahvimaitoa.

Valtio-omisteinen junayhtiö VR tarjoaa Ekstra-luokan matkustajilleen ilmaiseksi kahvia, johon on luonnollisesti tarjolla myös kahvimaitoa.

Tällä hetkellä VR:n tarjoamat kahvimaidot tulevat Iso-Britanniasta tai Tanskasta.

Janna Viisterä VR:n viestinnästä kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että Ekstra-luokassa on normaalisti käytössä Millacin minimaito, joka tulee Iso-Britanniasta. Kyseinen tuote on kuitenkin kärsinyt toimitusvaikeuksista, joten sen rinnalla on alettu hiljattain tarjota tanskalaisen Arlan minimaitoja. Tarkalleen ottaen Arlan minimaidot ovat laktoositonta maitojuomaa.

Viisterän mukaan Millacin tuote on ollut VR:n vakiotuotteena jo useita vuosia.

VR:n ravintolavaunujen kahvimaito on Viisterän mukaan kotimaista siksi, että ravintolavaunuissa voidaan käyttää kokonaisia maitotölkkejä. Viisterä vakuuttaa, että VR pyrkii kaikissa tuotteissaan tarjoamaan asiakkaille aina parhaan hinta-laatu -suhteen.

"Tällä hetkellä markkinoilla ei valitettavasti ole tarjota kotimaista vaihtoehtoa. Arvioimme tuotevalikoimaamme jatkuvasti", hän lisää.

VR:lle on tullut Viisterän mukaan maidon alkuperästä vain muutamia yksittäisiä palautteita.

Matti Tuominen

"Minimaidon" pakkauksen koodi paljastaa, että se on peräisin Tanskasta.