Maistuuko sinullekin pulla? Et ole yksin – suomalainen syö kahvileipää kolmesti viikossa

Kaupan pullasta kolmannes on tuontitavaraa, mutta kotimaisen osuus kasvaa.

Johannes Tervo

Perinteinen pulla maistuu suomalaisille.

Muotidieetit eivät suomalaista hetkauta, sillä kahvileivän ja konditoriatuotteiden syöntimäärä on säilynyt samana koko 2010-luvun. Suomalainen syö keskimäärin kolme pullaa viikossa, kertoo Leipätiedotus.

Pullia, leivoksia ja muita leipomoiden tekemiä kahvileipiä ja konditoriatuotteita kuluu kaupoista ja kahviloista ostettuna lähes 44 miljoonaa kiloa vuodessa. Se tarkoittaa kahdeksaa kiloa jokaista suomalaista kohti, ja pulliksi tai kakkupaloiksi muutettuna noin kolmea kahvileipää viikossa.

Kotimaista tästä on 5,5 kiloa eli yli kaksi kolmannesta. Kotimaisten tuotteiden osuus on ollut kasvussa, ja pelkästään tämän vuoden alkupuoliskolla kotimaisten tuotteiden osuus on kasvanut yli kymmenellä prosentilla, kertoo projektikoordinaattori Terhi Virtanen Leipätiedotuksesta.

"On vaikea sanoa, mistä näin suuri muutos johtuu. Ehkä kauppojen monipuolistunut tarjonta kotimaisissa kahvileivissä on saanut kotileipurit ostamaan leivonnaiset kaupasta leipomisen sijaan. Lisäksi yhä useampi kiinnittää varmasti huomiota tuotteen alkuperään", arvioi Virtanen.