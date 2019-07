Jenna Mönttinen veti kokkikerhoa Äänekoskella: "Kun kerho alkoi syksyllä, pienimmät lapset sekoittivat desilitran ja teelusikan mitat toisiinsa"

Petteri Kivimäki

Suolahtelainen 15-vuotias Jenna Mönttinen tykkää ruuanlaitosta ja on opettanut taitoa myös pienille lapsille 4H-kerhon kokkikerhossa.

Äänekosken Suolahdessa asuva Jenna Mönttinen kertoo olleensa innokas ruuanlaittaja jo pikkulapsena.

"Nuorempana me laitoimme mummon kanssa usein ruokaa. Se mummon kanssa kokkaaminen on nyt vähän jäänyt, kun on tullut kouluhommia enemmän ja ikää itselle."

Rakas harrastus on kuitenkin jatkunut. Viime syksyn ja kevään 15-vuotias Mönttinen opetti keittotaitoja 4H:n kokkikerhossa ala-kouluikäisille.

"4H-kerhon toiminta on ollut tuttua jo pitkään. Olen ollut pikkusiskoni kanssa mukana ensin kerholaisena ja sitten ohjaajana. Sitä kautta lähdin vetämään kokkikerhoa", Mönttinen kertoo.

Suolahden kokkikerho järjestäytyi Äänekosken 4H-yhdistyksen alaisuudessa Suolahden keskuskoulun kotitalousluokassa. Mönttinen sai jokaisesta opetuskerrasta palkkaa kymmenen euroa.

"1.–6.-luokkalaisille lapsille suunnatut kokkikerhot kokoontuivat kerran viikossa. Joka kerta leivottiin jotain makeaa ja jotain suolaista", Mönttinen kertoo.

Suurin osa kokkikerhoon osallistuneista lapsista oli Suolahden alueelta mutta osa saapui Äänekoskelta asti.

Osallistujille harrastus oli opettavainen. "Kun kerho alkoi syksyllä, pienimmät lapset sekoittivat desilitran ja teelusikan mitat toisiinsa. Loppua kohden mittaus parani huomattavasti ja tekemiseen tuli varmuutta", Mönttinen kertoo.

Hänelle kokkikerhon viehätys tiivistyy "tekemisen meininkiin". "Saa tehdä ja kokeilla itse erilaisia asioita keittiössä, ja samalla saa opettaa muille ruuanlaittoa."