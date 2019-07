Finnwatch selvitti: Jäätelövalmistuksen taustalta löytyi luurankoja – osa yrityksistä ei aseta minkäänlaisia sosiaalisen vastuun vaatimuksia tavarantoimittajilleen

Lari Lievonen

Kuvan jäätelö ei liity juttuun.

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch on selvittänyt Suomessa myytävien jäätelöiden sosiaalista vastuullisuutta. Selvityksen perusteella osalla jäätelönvalmistajista tuotantoketjujen valvonta ei ylety tuotannon alkulähteille, eivätkä kaikki yritykset edes aseta niiden tavarantoimittajille sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia.

Selvityksessä tarkasteltiin kaupoissa noin puolen litran pystypurnukoissa myytäviä jäätelöitä. Finnwatchin kyselyyn vastasivat Danone (Alpro-jäätelöt), Fazer (Fazer ja Yosa -tuotemerkit), Froneri Finland (Pingviini-jäätelöt), Jymy, Kolme Kaveria, Oatly ja Valio.

Finnwatch huomauttaa, että seitsemästä sen kyselyyn vastanneesta yrityksestä Froneri Finlandin ja Valion vastuullisuusvalvonta ulottuu vain niiden ensimmäisen portaan tavarantoimittajiin. Nämä yritykset siis luottavat pitkälti siihen, että niiden suorat tavarantoimittajat huolehtivat ihmisoikeuksista pidemmällä tuotantoketjuissa. Yritykset eivät kuitenkaan johdonmukaisesti edellytä esimerkiksi riskiraaka-aineiden vastuullisuussertifiointia tai riskimaissa toimivien raaka-ainevalmistajien vastuullisuusauditointeja.

Kolme Kaveria ja Jymy taas eivät aseta niiden tavarantoimittajille minkäänlaisia sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia, vaikka yritysten mukaan vastuullisuusnäkökohdat ovatkin ohjanneet joidenkin tavarantoimittajien valintaa. Fronerin ja Valion tavoin ne luottavat tavarantoimittajiensa huolehtivan ihmisoikeuksien toteutumisesta niiden omissa toimitusketjuissa. Kolme Kaveria ja Jymy kuitenkin antoivat Finnwatchille kattavaa tietoa niiden riskiraaka-aineiden alkuperästä. Sekä Kolme Kaveria että Oatly kertoivat Finnwatchille käyttävänsä osittain vastuullisuussertifioituja raaka-aineita. Ne eivät kuitenkaan ole sertifiointijärjestelmien lisenssinhaltijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät osallistu järjestelmien aiheuttamiin kustannuksiin.

Danone (Alpro), Fazer, Jymy ja Oatly pystyivät kertomaan riskiraaka-aineidensa sosiaalisen vastuullisuuden valvonnasta kaikkein eniten. Finnwatch korostaa, että näidenkään yritysten riskiraaka-aineiden vastuullisuuden valvonta ei aina ole kattavaa tai herätä luottamusta. Osa yritysten käyttämistä vastuullisuusaloitteista on teollisuuden omia aloitteita, joissa kansalaisjärjestöillä tai työntekijöiden edustajilla on vain vähän tai ei ollenkaan sananvaltaa. Lisäksi joistakin aloitteista on julkisesti saatavilla vain rajallisesti tietoa, ja niiden uskottavuutta on näin ollen lähes mahdotonta arvioida. Finnwatch suhtautuu skeptisesti myös yritysten oman henkilökunnan tehdas- ja tilavierailuihin sekä erilaisiin tuottajien antamiin julistuksiin tai tavarantoimittajille osoitettuihin vastuullisuuskyselyihin toimitusketjujen vastuullisuusvalvonnan välineenä.

Valiota ja Froneri Finlandia lukuun ottamatta yritykset eivät olleet tunnistaneet jäätelöiden valmistukseen käytettäviä lisä- tai sakeuttamisaineita, kuten esimerkiksi guarkumia, erilaisia tärkkelyksiä, tai harvinaisempia rasvoja kuten shea-voita riskiraaka-aineiksi. Alkuperästä ja toimitusketjuista riippuen myös näiden raaka-aineiden tuotantoon voi Finnwatchin mukaan kuitenkin liittyä merkittäviä ihmisoikeusriskejä.

Häegen-Dazsia Suomessa edustava General Mills ei vastannut Finnwatchin kyselyyn. Myöskään Unilever, joka omistaa sekä Ben & Jerry’s- että Ingman-tuotemerkit, ei vastannut Finnwatchin kyselyyn aikataulupaineisiin vedoten.

Finnwatchin selvitykseen voit tutustua tarkemmin tästä.