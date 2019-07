Citymarket-kauppias: Ilmastonmuutos näkyy jo lihakaupassa

Riitta Mustonen

Lähellä tuotettu, vaalea liha vetoaa ilmastonmuutoksesta huolestuneeseen kuluttajaan. Hyvää Suomesta -merkki takaa kotimaisuuden.

Lihassa pelkkä kotimaisuus ei enää riitä, vaan lihan tulisi olla lähellä tuotettua. Tämän on huomannut Turun Kupittaan K-Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen. Hänen mukaansa lähiliha tarkoittaa monelle ennen kaikkea luotettavaa, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua ruokaa.

Aaltonen arvelee, että taustalla näkyy ilmastonmuutoskeskustelu. Erityisesti lihatuotteiden alkuperä katsotaan tarkkaan ja sitä kysytään myös kauppiaalta eniten.

Ylipäänsä vastuullisuuden merkitys on kasvanut.

”Sen huomaa myös kananmunista: vapaiden kananmunien osuus myynnistä on todella suuri. Häkkikananmunia ei haluta ostaa”, Aaltonen kuvaa.

Silti kaikissa tuotteissa lähiruokatrendi ei paina: kuluttajat ovat valmiita ostamaan esimerkiksi ulkomaisia juustoja.

”Myytävistä juustoista jo yli puolet on ulkomaisia, mutta niiden alkuperään ei kiinnitetä niin paljoa huomiota.”

Toinen selvä muutos lihankulutuksessa on siirtyminen punaisesta lihasta vaaleaan. Broilerin myynti on kasvanut jo pari vuotta samaan aikaan, kun punaisen lihan myynti on laskenut.

Luonnonvarakeskuksen mukaan broilerin lihan tuotantomäärät ovat kasvaneet yli 30 prosenttia vuosina 2010–2018. Broileria syötiin viime vuonna Suomessa jo reilusti yli 20 kiloa henkilöä kohden.

Taustalla saattavat olla paitsi ravintosuositukset myös halu ostaa ympäristöystävällisempää lihaa. Broilerin tuotanto on vähäpäästöisempää kuin naudanlihan.

Ilmastonmuutos näkyy myös ruokapakkauksissa. Erityisesti kuluneen vuoden aikana pakkausten merkitys on Aaltosen mukaan kasvanut.

Aiemmin moni lihantuottaja on käyttänyt pakkauksissaan hiilenmustaa muovia, jota ei voi kierrättää, koska muovinlajittelukone ei tunnista sitä. Nyt yhä useampi suosii värillisiä pakkauksia, jotka muovinlajittelukone tunnistaa.

”Muovilla on monia hyviä ominaisuuksia: se lisää säilyvyyttä ja estää tuotteen ennenaikaista pilaantumista. Kartonkipakkaukset eivät puolestaan ole kestäviä, ja ruokahukkaa tulee enemmän. Tärkeintä olisikin, että muovipakkaukset olisivat kierrätettäviä ja ne myös kierrätettäisiin”, Aaltonen toivoo.