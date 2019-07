Näihin Suomi-herkkuihin ranskalaisvaihtari ihastui

Ari Nakari

Kun Pauline Mayetin veli tuli marraskuussa Ranskasta käymään, hän toi tuliaisiksi viiniä ja juustoa. "Mutta kyllä suomalaisetkin juustot ovat hyviä!" Mayet lisää.

Pariisilainen Pauline Mayet, 25, on viettänyt vajaan vuoden Erasmus plus -vaihdossa Etelä-Karjalassa. Hän on asunut lemiläisessä perheessä, jossa on 9- ja 11-vuotiaat pojat, ja jakanut perheen kanssa niin joulu- kuin pääsiäisateriat.

"VIetin joulun isäntäperheen kanssa. Söimme suomalaisia jouluruokia. Lohi oli ihanaa, sitä tulen kyllä kaipaamaan", Mayet hymyilee. Silliäkin hän maistoi. "Ei se ollut pahaa. Mutta koko purkillista en sentään syönyt."

Mayet ihastui Suomessa myös karjalanpiirakoihin, kanelipulliin – tarkoittaa korvapuusteja – ja joulutorttuihin. Niitä hän voisi viedä tuliaisiksi kotiin Ranskaan.

Sen sijaan ruisleipään hän ei lämmennyt. "Se on erilaista. Ranskalainen patonki on vain niin hyvää."

Ulkomaalaisia ihmetyttävä mämmi olisi jäänyt Mayetiltakin maistamatta, ellei perhe olisi opastanut, miten sitä nautitaan kerman tai vaniljakastikkeen kanssa. "Sitä en aio kuitenkaan viedä Ranskaan."

Eikö täällä ollut mitään ruokaa, mistä et yhtään tykännyt?

"Olen pahoillani, mutta pidin kaikesta", Mayet hymyilee. "No, ehkä salmiakki ja lakritsi eivät olleet ihan suosikkejani."

Lue lisää Pauline Mayetin EVS-vaihtovuodesta ja tsekkaa hänen lempireseptinsä perjantain 5.7. Maaseudun Tulevaisuudesta.