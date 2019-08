Söin täällä: Noin viiden tähden kotilounas Humppilassa

Ihanan rasvainen pannukakku täydentää viiden tähden kotiruokalounaan.

Pysähdymme syömään lounasta Humppilan Lasitornilla, koska kuvaajalla on paikasta hyviä kokemuksia. Huoltoasema-tyylisen ruokalan noutopöydässä on tarjolla porsaanpaistia ja lihapullia, kasvispihvejä fetatzatzikilla, keitettyjä perunoita ja hernekeittoa. Jälkiruuaksi on hilloa ja kermavaahtoa. Lisänä lounaaseen kuuluu notkuva salaattipöytä.

Päädyn syömään kasvispihvejä. Ne ovat valtavan hyviä, kotitekoisia, kuten myös tzatziki, jossa on reilusti valkosipulia – juuri minun makuuni. Jos vegaani eksyy lounaalle, kokki tekee pihvit ilman kananmunaa, kassalta kerrotaan.

Erikoismaininnan annan levitteelle. Tuorejuuston sekaan on laitettu soseutettua porkkanaa (nerokasta) ja valkosipulia. Saisiko tätä kipollisen kotiin?

Salaattipöydässä ilahduttavat pieniksi pilkotut kasvikset. Ainoastaan yhdestä asiasta olen eri mieltä: niin moni vihreä ei kaipaisi marinadia vaan maistuisi paremmalta tuoreena.

Pannukakku on ihanan rasvaista. Vahva suositus kotiruuan ystävälle.

Lasitehtaantie 11, 31640 Humppila

www.humppilanlasitorni.fi