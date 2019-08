Kanadalaismedia: Pelkkä kasviperäisyys ei tee ruuasta terveellistä – tekolihapihvit voivat olla haitaksi terveydelle

Beyond Meatin lihankorvikkeita myydään myös Suomessa.

Jaana Kankaanpää

Korvaako keinoliha hampurilaisen lihapihvit tulevaisuudessa? Kuva ei liity tapaukseen.

Kanadalainen sanomalehti The National Post kirjoittaa, että keinolihaa valmistavan, amerikkalaisen Beyond Meat -yrityksen pihvit voivat olla haitaksi terveydelle. Tämä johtuu lehden mukaan siitä, että keinoliha on prosessoitua ruokaa.

Jutussa viitataan Yhdysvaltain terveysviraston tutkimukseen, jossa todetaan, että kun ihmiset syövät enemmän prosessoituja ruokia, he saavat todennäköisemmin enemmän kaloreita ja lihovat. Ylipaino taas voi aiheuttaa muun muassa korkeaa verenpainetta ja sydäntauteja sekä nostaa kolesterolia.

Jutussa muistutetaan, että pelkkä kasviperäisyys ei tee ruuasta terveellistä – ovathan ranskanperunatkin kasvisruokaa.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi toukokuussa, että Beyond Meat aloittaa kasviperäisen "lihan" tuotannon Hollannissa ensi vuonna.

Yhtiön osakkeen hinta on noussut 73 prosenttia siitä, kun se listattiin pörssiin toukokuun alussa.

Lue lisää:

Tutkimus: Laboratoriossa kasvatettu liha voi saastuttaa jopa enemmän kuin perinteisesti tuotettu

KL: Tekolihafirma paljasti kehittävänsä lihattoman pekonin – sama yhtiö toi tuotteitaan hiljattain S-ryhmän kauppoihin