Tutkimus: Kauran syönti on tuplaantunut – puuro pitää yllä mielikuvaa edullisuudesta, vaikka esimerkiksi kaurajuoma on maitoa kalliimpaa

Lari Lievonen

Suomalaisten kauratuotesuosikki kaurapuuro pitää yllä mielikuvaa, että kaurapohjaiset tuotteet ovat edullista ruokaa.

Suomessa on meneillään kaurabuumi, ainakin Raisio-konsernin heinäkuussa 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan.

Konsernista kerrotaan, että kauran elintarvikekäyttö Suomessa on tuplaantunut kymmenessä vuodessa, ja kyselytutkimukseen vastanneista lähes 70 prosenttia aikoi lisätä kauratuotteiden käyttöä entisestään. Lisäksi vastanneista reilu puolet oli lähiaikoina lisännyt kauratuotteiden käyttöä.

Suomalaisten suosikki kauratuote on kaurapuuro: vastaajista 66 prosenttia söi sitä säännöllisesti. Seuraavaksi suosituimpia kauratuotteita olivat sämpylät ja leipä.



Myös kasviproteiinituotteiden kysyntä on kovassa kasvussa, vaikka ne eivät voita lihaa vielä myyntiluvuissa, muistuttaa Raisio-konsernin markkinointiviestintäpäällikkö Mervi Nieminen.

Kotimaisia kasviproteiinituotteita, joiden raaka-aineena on käytetty kauraa, ovat esimerkiksi Gold&Green Foodsin Nyhtökaura sekä Raisio-Konsernin Elovena Muru Kaurajauhis.

Vaikka kyselytutkimuksessa ei kysytty suoraan syitä kauran suosimiselle, Nieminen uskoo, että muun muassa kauratuotteiden monipuolisuus on lisännyt kauran kysyntää.

"Se ei ole pelkästään se kaurapuuro, vaan voit käyttää kauraa omassa ruuanlaitossa. Kaurasta on nyt tehty niin paljon erilaisia valmiita tuotteita", Nieminen sanoo.



Kotimaisen kauran suosiota lisää Niemisen mukaan myös se, että ihmiset ovat kiinnostuneita ruuan laadusta ja alkuperästä, ja myös ruuan terveellisyyteen sekä vastuullisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

"Se asia, mikä tuli myös tutkimuksessa ilmi, on, että kauralla on maine, että kaurapohjaiset tuotteet ovat aika edullista ruokaa."

"Toki jos katsoo uusia kaurapohjaisia tuotteita, niin kauramaito on aika paljon kalliimpaa kuin tavallinen maito. Mutta se tulee sieltä, että kaurapuuron asema Suomessa on niin vahva. Sitä kautta kauralla on hintamielikuva, että se on edullista hyvää ruokaa."

Lue lisää:

Raisio investoi 45 miljoonaa uuteen tuotantolaitokseen Raisiossa