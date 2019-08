Lähes joka toiselle suomalaiselle maistuu arkiaamuna puuro – nuoret syövät puuronsa marjojen kanssa, vanhempien lisukesuosikki on voi

Jaana Kankaanpää

Raision Kansallisen puurokyselyn vastaajista 43 prosenttia sanoo, että ilman puuroa päivä ei lähde käyntiin.

Elintarvikekonserni Raision tämän vuoden heinäkuussa teettämän Kansallisen puurokyselyn vastaajista 43 prosenttia sanoo, että ilman puuroa päivä ei lähde käyntiin. Lähes joka toinen suomalainen siis syö arkiaamuna puuroa.

Naiset ovat hieman miehiä innokkaampia aamupuuron syöjiä, sillä heistä 53 prosenttia kertoi kyselyssä syövänsä aamuisin puuroa. Miehillä tuo osuus on 43 prosenttia.

Suomalaisilla on selkeä puurosuosikki, sillä kyselyn perusteella lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää kaurapuuroa suosikkipuuronaan. Toisaalta myös riisi-, manna- ja vispipuurosta pidetään.

Sen sijaan ohra- ja ruispuurolla menee heikommin, sillä ne nimesi suosikkipuurokseen vain yhdeksän prosenttia puurokyselyn vastaajista.

Siinä, mitä puuroon päätyy lisukkeeksi, on eroja ikäryhmien välillä. Nuorempi väki nimittäin syö puuronsa mieluiten marjojen kanssa ja vanhempien lisukesuosikki on voi. Nuoret eroavat vanhemmista puuronsyöjistä myös siinä, etteivät he juurikaan sekoita puuroonsa maitoa.

"Nuorten tapa syödä puuroa poikkeaa melkoisesti vanhemmista ikäluokista. Nuori valitsee puuroonsa marjat ja jättää maidon ja suolan lähes aina pois. Mitä vanhemmaksi mennään, sitä enemmän suosikeista löytyy voita, maitoa ja suolaa. Nähtäväksi jää, pysyvätkö nuoret marjalinjalla vai muuttuuko heidänkin makumieltymyksensä iän karttuessa", Raisio-konsernin Elovena-tuotteiden viestinnästä vastaava Mervi Nieminen pohtii tiedotteessa.

Raisio-konsernin teettämä Kansallinen puurokysely toteutettiin sähköisesti heinäkuun alussa. Kyselytutkimukseen vastasi 1000 suomalaista. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia iältään 18–75 vuotta.