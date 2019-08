Tatti, rousku vai hapero – äänestä Suomelle kansallissieni

Lari Lievonen

Onko suomen kansallissieni kenties herkkutatti?

Marttaliitto etsii Suomelle kansallissientä.

"Suomella on jo paljon kansallistunnuksia, mm. kansalliskala, -kukka, -kivi, -koira, -puu ja -perhonen. On yllättävää, ettei sientä ole vielä valittu. Sienet ovat tärkeä osa suomalaista identiteettiä ja ruokakulttuuria, joten on aika pohtia, mikä sieni olisi meille suomalaisille se kaikkein sopivin", toteaa Marttaliiton kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen järjestön tiedotteessa.

Martat viettävät vuosittain valtakunnallista sienipäivää elokuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna juhlitaan Marttojen 120-vuotisjuhlia, minkä kunniaksi sienipäivä laajenee sieniviikoksi. Marttapiirit ja yksittäiset marttayhdistykset järjestävät tapahtumia läpi sieniviikon. Vuonna 2019 valtakunnallinen sienipäivä on 31.8. ja sieniviikko 31.8.–7.9.2019. Kaikki tapahtumat on listattu Valtakunnallinen sienipäivä -sivustolle.

Suomen kansallissientä voi äänestää 11.9.2019 asti täältä.

Kansallissieniäänestyksen voittaja julkistetaan Marttojen juhlavuoden suurtapahtumassa Helsingin Senaatintorilla lauantaina 14.9.