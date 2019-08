Kotimainen rakkolevä tekee tuloaan lautasille Valion avustuksella – "yksi tehokkaimmista tavoista poistaa ravinteita kierrosta"

Rakkolevän viljelyn ja biojalostamon taustalla on suomalainen Origin by Ocean.

Stina Haaso

Leväkasvustoja Espoossa.

Suomalainen Origin by Ocean -yritys aikoo viljellä rakkolevää eli rakkohaurua Itämeressä ja perustaa rannikolle levätuotteiden biojalostamon.

Rakkolevälle on kysyntää elintarviketeollisuudessa. Osoituksena siitä Valio ilmoitti eilen tehneensä aiesopimuksen Origin by Oceanin kanssa. Valion tuotekehitystiimi alkaa testata levän ainesosien käyttöä elintarvikkeissa.

Origin by Oceanin perustajajäsen Mikael Westerlund kertoo, että yhteistyökumppaneita on useita, mutta niistä vasta Valio on julkinen.

Rakkolevä sitoo itseensä merestä ravinteita samalla puhdistaen vettä.

"Tämä on yksi tehokkaimmista tavoista poistaa ravinteita kierrosta", Westerlund vakuuttaa.

Rakkolevän itiöt kiinnittyvät periaatteessa mihin vaan, joten viljelyn pitäisi olla helppoa. Ennen viljelyn aloittamista ensi vuonna Origin by Ocean perehtyy viljelymenetelmiin eri puolilla maapalloa. Levän viljely on maailmalla iso bisnes.

Biojalostamon on tarkoitus nousta lähivuosina jonnekin Suomen rannikolle. Tarkoitus on pilkkoa levästä erilaisia aineita, kuten sakeuttajia, väriaineita ja antioksidantteja.

Jokainen yhteistyökumppani arvioi itse, millaista käyttöä heillä on levälle.

Westerlund arvioi, että kestää joka tapauksessa useamman vuoden ennen kuin suomalaiset saavat lautasilleen kotimaisia leväruokia.

Lue myös:

Tästäkö ratkaisu Itämeren sinileväongelmaan? Suomalaisyritys aikoo jalostaa levää teollisuuden raaka-aineeksi