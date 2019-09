Luomutuotteiden myynti kasvaa, mutta aiempaa hitaammin – listaykkösen paikkaa pitää edelleen eräs tuontituote

Luomumaidon kysyntä on saattanut siirtyä ilmastokeskustelun vuoksi kasviperäisiin juomiin, mutta luomujuuston ja -lihan kysyntä kasvavat yhä, Pro Luomusta kerrotaan.

Juho Leskinen

Luomutuotteiden myynti kasvaa Suomessa yhä selvästi, mutta kovin kasvuvauhti on tasaantumassa. Luomun myynti kasvaa silti nopeammin kuin päivittäistavarakaupan kokonaismyynti.

Pro Luomu ry:n arvion mukaan luomutuotteita myytiin päivittäistavarakaupoissa viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 347 miljoonalla eurolla. Kasvua oli seitsemän prosenttia, kun muutamana aiempana vuotena myynti nousi jopa 15 prosenttia vuodessa.

Päivittäistavarakaupan kokonaismyynti kasvoi viime kesästä kuitenkin selvästi hitaammin, 2,9 prosenttia.

Luomun markkinaosuus päivittäistavarakaupassa on 2,4 prosenttia. Lisäksi luomutuotteita myydään suoraan maatiloilta ja esimerkiksi Alkon kautta.

Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomusta sanoo etenkin luomumaidon myynnin kasvun lähes pysähtyneen.

"Maito on luomumyynnin toiseksi isoin tuoteryhmä, joten sen merkitys on suuri. Ilmeisesti julkisuudessa käyty keskustelu nautojen ilmastopäästöistä on saanut osan ihmisistä suosimaan muita juomia maidon sijaan, myös kasviperäisiä juomia", Kottila arvioi tiedotteessa.

Kuitenkin luomujuustojen ja tuoreen luomulihan myynti kasvaa Kottilan mukaan hyvin.

Kuluttajien kiinnostus luomuun ei ole muutenkaan hiipumassa, sillä luomun osuus kasvaa esimerkiksi hedelmien, vihannesten, panimojuomien, lastenruokien, rasvojen, juustojen sekä mehujen myynnistä.

Voimakkaimmin luomumyynti kasvoi vuoden aikana terveystuotteiden tuoteryhmässä, joista ykkösenä Kottila mainitsee trendijuoma kombuchan luomuversion.

Sen sijaan esimerkiksi maitopohjaisissa välipalatuotteissa kuten jogurteissa luomun myynti on laskenut. Kottilan mukaan kuluttajat ovat saattaneet vaihtaa ne proteiini- ja kasvistuotteisiin, joissa luomuvaihtoehtoja ei ole tarjolla.

"Markkinoille kaivattaisiin nyt uusia ja innovatiivisia kasviperäisiä luomutuotteita useisiin tuoteryhmiin", hän painottaa.

Myydyimmät luomutuoteryhmät ovat edelleen hedelmät ja marjat, nestemäiset maitotuotteet, vihannekset ja juurekset sekä kahvi ja kananmunat. Myydyin yksittäinen luomutuote on edelleen luomubanaani, jonka myynti kasvoi entisestään.

Korkeimmat markkinaosuudet omissa tuoteryhmissään luomulla on kasviöljyissä ja lastenruoissa sekä kananmunissa. Luomuna myyvät hyvin myös hiutaleet ja suurimot, jauhot, sokeri ja siirappi sekä kahvi ja tee.