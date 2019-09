Haikon kartanossa vastataan, kun kysyy: "Härkä tulee HK:lta ja kana Saarioisilta"

Riitta Mustonen

Lihan alkuperätiedot selviävät Haikon kartanossa hotellin eteisen ilmoitustaululta.

Haikon kartanossa Porvoossa tarjoilija tuo ruokalistan pöytään samalla, kun hän tarjoilee leipäkorin ja paahdetun voin. Valitsen kartanoravintolan klassikkoannoksen ”Savustettua Haikon härkää since 1966, yrttivoi ja pikkelsikastiketta”.

Kun saan ruuan eteeni, kysyn, mistä naudanliha on peräisin. ”Nyt se tulee HK:lta.” Niin, mutta mistä se nauta on tullut? ”Se on kotimaista”, kuuluu vastaus.

Kysyttäessä tarjoilija kertoo, että Haikon härkäannoksen resepti on talossa 50 vuotta sitten vaikuttaneen keittiömestarin käsialaa ja pysynyt siitä lähtien samana. Lihaa savustetaan ensin puoli tuntia ja sen jälkeen kypsennetään uunissa kaksi tuntia. Tuloksena on mureaakin mureampi liha, joka tarjoillaan yrttivoin (20 yrttiä!) ja pikkelsikastikkeen kera.

Tänä maanantai-iltana ravintolassa ei ollut tungosta, mutta silti annos tuotiin syötäväksi jo vähän jäähtyneenä.

Seuralainen valitsee caesarsalaatin paahdetun kananpojan kera.

Kysyn myös broilerin alkuperää. Tarjoilija ei tiedä, mutta lupaa selvittää senkin.

”Se tulee Saarioisilta.” Onko se siis kotimaista? ”Kyllä on.”

Pois lähtiessä katse osuu hotellin eteisen ilmoitustauluun. Siellä olivat esillä sekä Bistron että kartanoravintolan ruokalistat.

Tänne alkuperätiedot on kirjattu kiitettävästi. Bistron Spa burgerin naudanjauhelihapihvin perässä lukee suluissa ”suomalaisesta lihasta” ja Ylikypsää häränniskaa -annoksessa mainitaan kotimaisuus.

Yllättäen ilmoitustaulun listassa myös kartanoravintolan Haikon härkää -annoksen alla on tieto ”härkä on kotimaista”.

Harva asiakas pysähtyy lukemaan ilmoitustaulua ravintolaan mennessään, joten tiedot olisi hyvä päivittää myös kartanoravintolan menukansioihin.

Pihviravintolaketju Manhattan Steak Housessa lihan alkuperästä kiinnostuneelle asiakkaalle asiointi on helppoa. Kyltti tilaustiskin päädyssä, näkyvällä paikalla, ilmoittaa, että kaikki lihatuotteet ovat kotimaisia.

Helsingissä sijaitsevien kahden ravintolan lisäksi ketjulla on ravintolat Lahdessa ja Tampereella.

